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「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

Arm針對主流裝置打造全新顯示架構 讓主流裝置也能有AI加速

2019-10-24 10:21楊又肇

在Computex 2019期間宣布推出Cortex-A77、Mali-G77架構設計Arm稍早在北京Tech Symposia 2019活動上分別宣布推出以Valhall架構為基礎的Mali-G57 GPU，以及在最小晶片面積實現1080P與2K解析度顯示輸出的Mali-D37 DPU，另外也針對主流裝置上的人工智慧運算需求提出Ethos-N57及Ethos-N37兩款NPU設計。

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相較先前推出的Mali-G77設計，此次推出的Mali-G57架構是針對主流產品設計，但同樣導入全新Valhall架構設計，相比前一代產品約提升1.3倍的顯示效能，並且降低30%電力損耗，讓一般行動裝置也能發揮4K/8K顯示輸出能力，甚至進一步與Unity合作最佳化顯示表現，另外也能提升虛擬實境應用的即時渲染表現，或是藉由GPU加速讓裝置端的機器學習效果提升60%。

而可在最小面積實現更高顯示效能的Mali-D37 DPU設計，則導入Komeda架構設計，可讓更多小型裝置顯示輸出能力提升，並且支援1080P或2K解析度規格影像輸出，同時相對能讓電力損耗減少30%，另外更從先前推出的Mali-D71 DPU設計保留諸如整合Assertive Display 5功能、對應HDR顯示效果。

至於此次推出的兩款NPU設計，Ethos-N57及Ethos-N37同樣可讓一般主流裝置對應人工智慧，以及機器學習應用模式，除了讓裝置運算能力提升之餘，更可進一步減少裝置整體耗電，甚至相比其他同類型NPU設計可提供200%以上效能提升效果。

其中，Ethos-N57將可針對每秒2兆次運算次數的效能範圍進行最佳化調整，而Ethos-N37則可在小於1毫米平方面積內實現機器學習推論運算，並且可針對每秒1兆次運算次數的效能範圍進行最佳化。

藉由此次提出的設計方案，Arm預期將能協助更多裝置提升運算效能、降低整體耗電表現，並且以更快速度進入市場銷售，同時提供更高解析度影像應用體驗。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

機器學習人工智慧Arm

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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