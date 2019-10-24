動眼看／NVIDIA如何以邊緣運算降低雲端服務停擺風險？

此次以佈署更具彈性，甚至可對應各類應用規模的EGX邊緣運算平台為主軸，NVIDIA在此次MWC LA 2019現場也與合作夥伴藉由實際案例詮釋各類EGX邊緣運算平台應用模式。

此次強調藉由EGX邊緣運算平台對應各類節點運算需求 分享 facebook

為什麼要強調邊緣運算應用？

之所以強調邊緣運算重要性，其實也是在於傳統雲端運算模式多半從端點直接連接，因此在累積龐大連接裝置數量情況下，反而會讓雲端服務系統負載過大，進而導致雲端系統傳輸延遲，甚至發生當機停擺情況。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

在後續的雲端雲算架構，除了導入混合雲設計，更進一步採用邊緣運算模式，將各類大量運算規模依照使用情況集中在不同網路節點，讓端點運算需求可透過這些節點進行處理，並且做出即時反應，同時也能依照情況將必須保留數據接續同步至節點後方的雲端系統，進而可完成更具體的協同運算、巨量數據分析等應用。而在這些邊緣運算節點輔助之下，不僅能讓終端運算需求反應加快，更可紓緩雲端系統負載情況。

舉例來說，若Netflix僅向全球市場提供單一伺服器，在全球使用者於相同時間同時連接使用情況下，Netflix為了能讓系統順利維持運作，勢必要持續加大網路傳輸頻寬、伺服器記憶體等資源，但若是將部分運算資源佈署到各個前端節點，不僅能讓協同運算處理效率提升，同時也能相對讓維護成本、風險降低，甚至可以進行更具彈性的資料運算應用。

類似的網路架構，其實包含VMware、微軟Azure、AWS或Google Cloud都類似設計，主要是將窩樹運算需求分攤到各個前端節點，藉此讓整體網路連結運作更具效率，同時也能減少系統損壞、當機風險。

而NVIDIA提出的EGX邊緣運算平台，則是結合小至Jetson Nano運算平台，大到T4等級的GPU加速運算模式，配合先前收購Mellanox所提供網路介面控制器對應更快數據傳輸效率，藉此因應各類邊緣運算佈署需求。

以各類案例詮釋邊緣運算應用

在此次展示案例中，例如由AiFi提出的小型智慧商店模組化佈建方案，即可透過EGX邊緣運算平台支撐店內攝影機對應的大量影像識別需求，甚至也能進一步串接背後來客數據分析，藉此判斷進入店內的男女性顧客比例、在店內停留位置熱點分佈，甚至對應停留時間與購買物品分析店內擺設是否應該作調整，或是什麼樣的情況容易吸引顧客購買動機。

其他應用則包含像是深圳碼隆科技打造的物件識別技術，透過電腦視覺分析結帳物品，並且配合秤重快速顯示、計算結帳金額，甚至可做到物件在透明塑膠袋內也能順利辨識，背後雖然也能個別透過Jetson Nano運算平台對應影物件識別效果，但若以大規模商場使用需求的話，其實透過一組EGX邊緣運算平台即可支撐所有運算需求，甚至可以讓建置成本更加精簡。

像是目前已經在舊金山、洛杉磯透過Hugo外送機器人提供送餐服務的Postmates，同樣也是藉由在地佈署EGX邊緣運算平台資源，藉此就近串接各個機器人即時傳遞的運作資訊，而不是透過單一雲端服務平台直接連接管理，如此一來將能讓機器人即時狀況更容易被系統監控。

藉由物件識別，即可讓超商結帳系統直接判斷商品價格 分享 facebook

Postmates採用的送餐機器人可以透過EGX邊緣運算平台分攤大規模的大量送餐任務管理 分享 facebook

應用EGX邊緣運算平台資源，搭配NVIDIA提供的SDK開發工具，其實也能打造不同應用，例如透過單組搭載T4加速卡的EGX邊緣運算平台，並且對應40組監控攝影機，即可配合Metropolis開發工具快速打造即時路況監控系統，讓系統透過數據學習，自動分析不正常車輛行駛模式，同時能透過串接通報系統快速排除異常現象。

而透過Cloud XR開發工具，則可藉由EGX邊緣運算平台資源，對應逼真、即時且穩定呈現的擴增實境，甚至虛擬實境影像內容應用。加上NVIDIA日前宣佈與Red Hat、VMware在內廠商合作，將能藉由Kubernetes容器運算方式串接更多應用服務，進而實現更流暢、高效率的邊緣運算應用成效。

藉由Metropolis開發工具與EGX邊緣運算平台資源，將可快速打造即時路況監控系統，並且透過機器學習方式自動找出異常情況 分享 facebook

透過EGX邊緣運算平台進行加速，配合Cloud XR開發工具，即可以在地運算方式提供快速且穩定的虛擬視覺內容呈現效果 分享 facebook

另外一個應用，則是NVIDIA本身提出的GeForce Now雲端串流遊戲服務，在近期擴大與全球地區電信業者合作中，藉由EGX邊緣運算平台資源導入，更可讓雲端串流遊戲能以更流暢、反應時間更短，同時也能透過節點分散方式降低系統當機停擺機率。

依照NVIDIA說明，邊緣運算將會成為未來雲端服務重要應用模式，而在未來5G網路發展之下，預期將能對應更多元的邊緣運算應用模式。

目前與各地區電信業者合作的GeForce Now佈署模式，其實也是EGX邊緣運算平台應用模式之一 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》