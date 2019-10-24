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NVIDIA執行長：以軟體定義的邊緣運算更顯重要

2019-10-24 09:03楊又肇

針對從Computex 2019期間提出的EGX邊緣運算平台，到此次在MWC LA 2019宣布在EGX邊緣運算平台納入超級電腦規格，藉此對應規模更大的邊緣運算使用需求，NVIDIA執行長黃仁勳認為在5G連網時代裡，邊緣運算應用模式將會變得更加重要。

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依照黃仁勳的說法，過去雖然強調資料上雲、藉由雲端協同運算的架構建置，同時也預期在5G網路帶動更快傳輸速率與傳輸頻寬下，將能帶動更龐大的運算規模。但事實上，並非所有內容都應該藉由雲端服務平台完成運算，一方面是基於運算負載量分攤，避免傳輸數據過大，反而造成運算延遲問題，另一方面則是顧及隱私問題，針對特定服務將涉及隱私數據保留在邊緣運算流程。

因此，市場開始有針對邊緣運算提出基礎架構設計，透過分散運算節點方式減少雲端服務整體運算負載，同時也能因應需求將涉及隱私數據保留在終端運算節點，而不會上傳至雲端備存，例如無人商店用於識別消費者身分的數據，僅會暫時儲存在終端運算平台，並且在完成消費交易後刪除，僅保留無人商店內包含購買商品、停留時間等不影響個人隱私的數據。

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NVIDIA此次提出的EGX邊緣運算平台，便是針對此類需求打造，配合從Jetson Nano至Tesla T4等級GPU加速效果，讓邊緣運算效率可以大幅提昇，同時也能依照需求彈性擴充，甚至可以透過EGX Stack堆疊方式擴展運算效能。

黃仁勳表示，由於EGX邊緣運算平台採用軟體定義方式運作，無論是針對不同規模、不同應用面向的邊緣運算需求，都能透過相同軟硬體運算架構運作，因此在實際建置也能以更快效率佈署，甚至可以針對運算需求彈性調整，同時使用相同軟體執行。

從今年在Comoputex 2019宣布推出EGX邊緣運算平台，到此次在MWC LA 2019宣布加入超級電腦運算規格，黃仁勳表示過去幾個月以來持續與合作夥伴打造EGX邊緣運算平台，並且讓OEM廠商能更快生產相關應用硬體設備，同時透過相同SDK工具資源以軟體定義方式對應各類運算需求。

以iPhone產品為例，黃仁勳認為軟體定義方式將能讓邊緣運算平台有更大彈性應用，同時也能發揮最大效益。雖然目前已經有不少透過FPGA形式的運算架構作法，黃仁勳認為透過GPU進行運算加速，並且藉由圖形運算對應深度學習、人工智慧、加速運算等應用，將使邊緣運算平台能有更大發展空間。

GeForce Now不會僅在特定地區與單一電信業者合作

而針對此次GeForce Now首次與台灣電信業者合作，並且選擇與台灣大哥大合作將此項服務帶到台灣市場，黃仁勳透露實際上並不會侷限僅在當地與單一電信業者合作，因此未來甚至可能與中華電信、遠傳電信等業者合作，藉此在更多地區提供GeForce Now網路遊戲串流服務。

至於當越來越多遊戲轉向串流應用模式，是否擔心改變原本遊戲市場發展模式，黃仁勳則認為串流僅只是遊戲使用的其中一種方式，實際上遊戲使用形式也會跟著市場發展改變，例如從過往的家用電玩主機、PC走到行動裝置，乃至於雲端，但基本上還是會有各自不同發展機會，因此並不擔心未來串流遊戲是否改變市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NVIDIA

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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