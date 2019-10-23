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蘋果將推出首款AR頭戴裝置 預期2020年問世

2019-10-23 10:31楊又肇

先前便掌握不少蘋果新品動態的彭博新聞記者Mark Gurman，在稍早的報導中透露蘋果首款擴增實境頭戴裝置預期會在2020年正式推出。

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原本先前有不少看法認為今年預計推出的蘋果首款擴增實境頭戴裝置，或許因為還需要一些開發時間，因此預計會延後至2020年正式推出。不過，Mark Gurman也提到如果此項擴增實境頭戴裝置實際推行時間，仍有可能延後。

在此之前，市場消息便指稱蘋果擴增實境頭戴裝置將搭配iPhone連接使用，並且能以擴增實境形式將內容投放在頭戴裝置顯示，支援在使用者是線索及範圍顯示即時訊息、郵件，或是地圖等內容。

而蘋果預期也會針對此款裝置提供相關App，並且透過App Store下載使用。

除了擴增實境頭戴裝置，蘋果也預期推出支援睡眠品質追蹤功能的新款Apple Watch，以及首款採用Arm架構處理器的MacBook產品

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境蘋果智慧穿戴

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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