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NVIDIA提供更多開發工具 協助打造更真實語音互動、機器人訓練

2019-10-23 09:51楊又肇

在此次MWC LA 2019的主題演講期間，NVIDIA宣布將在12月釋出對應多模互動的Jarvis Multimodal AI開發工具，另外也計畫將日前公布以虛擬實境方式訓練機器人的Isaac開發工具對外提供使用，預計在明年1月提供初期預覽。而藉由雲端平台協同運算的混合實境開發工具，則會從即日起開放使用。

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Jarvis Multimodal AI開發工具主要可藉由電腦視覺與GPU加速方式，讓數位助理服務能透過影像識別方式判斷當下說話對象，並且藉由讓完成訓練的數位助理系統能透過即時反應、接續對話形式，以更自然方式與說話對象進行無縫對談，甚至可針對各別說話對象以不同語調進行互動。

此項開發工具將能提供更自然的語音互動模式，同時也能讓系統更明確知曉對話互動對象，甚至也能藉由語意理解形式快速接續對話。

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而日前提出藉由虛擬實境方式，以機器人視角訓練實際運作模式，例如如何抓起桌上杯子，以及避免過度施力造成夾取物品損壞，透過「手把手」訓練方式，並且透過虛擬化方式加速訓練成果，使得所有機器人能學習一致的運作模式，目前NVIDIA也宣布預計在明年1月提供初期預覽，預期將有助於透過機器人運作為主的工廠產線提高產能，甚至也能讓更多機器人能以更有效率方式學習運作模式。

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至於先前展示藉由雲端平台協同運算的混合實境開發工具，讓開發者能透過雲端協同運算效能，讓擴增實境影像能以更擬真、清晰形式，讓影像各部位細節鉅細靡遺地呈現。NVIDIA將會從即日起開放此項開發工具，方便開發者打造更多虛實整合應用服務。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AI擴增實境NVIDIA

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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