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NVIDIA推遊戲串流服務GeForce Now 合作業者包括台灣大哥大

2019-10-23 09:30楊又肇

今年宣布與眾多電信業者合作的GeForce Now遊戲串流服務，稍早在MWC LA 2019活動的主題演講中確認新增俄羅斯Rostelecom、西班牙Telefonica，以及台灣地區的台灣大哥大在內電信業者合作，預期將GeForce Now遊戲串流服務帶到更多市場。

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其中，與俄羅斯電信業者Rostelecom的合作中，已經確定啟用俄羅斯地區的GeForce Now服務，西班牙地區預期也會在Telefonica合作之下，完成在地化的服務建置。

而台灣地區與台灣大哥大的合作，目前暫時還沒有具體消息，但相關說法則指稱台灣大哥大預期會在10月底之前對外宣布此項消息，並且作為未來5G連網應用服務項目。至於預計何時上線、如何計費，以及預計提供服務項目，都要等台灣大哥大後續說明為準。

根據NVIDIA說明，目前GeForce Now已經收錄超過500款以上的遊戲數量，並且在全球地區建置15座伺服器中心，累積吸引超過30萬用戶加入使用，更有超過100萬名用戶加入等待行列，期望目前仍處於測試階段的GeForce Now服務可以成為正式運作項目。

為了實現此目標，NVIDIA除了宣布將藉由RTX伺服器導入應用，藉此實現更穩定的雲端串流與虛擬化顯示應用，同時也期望透過與更多如在地電信業者等合作夥伴共同努力，讓GeForce Now能藉由基礎網路架構實現更穩定運作表現。

其實串流遊戲應用模式並非全新概念，早在許久以前就已經有諸多應用服務推出，但通常面臨伺服器基礎建設，以及用戶端網路傳輸品質限制，使得串流遊戲使用體驗往往不如預期。

因此NVIDIA選擇與各個電信業者合作，藉由類似Netflix的作法將網路串流節點擴散至各個電信業者伺服器，藉此改善過往伺服器無法支撐串流吞吐量的問題，同時配合即將普及化的5G網路改善用戶端傳輸延遲問題，讓串流遊戲服務也能發揮宛如單機般的流暢運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台灣大哥大NVIDIA串流遊戲

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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