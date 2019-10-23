NVIDIA推遊戲串流服務GeForce Now 合作業者包括台灣大哥大

今年宣布與眾多電信業者合作的GeForce Now遊戲串流服務，稍早在MWC LA 2019活動的主題演講中確認新增俄羅斯Rostelecom、西班牙Telefonica，以及台灣地區的台灣大哥大在內電信業者合作，預期將GeForce Now遊戲串流服務帶到更多市場。

分享 facebook

其中，與俄羅斯電信業者Rostelecom的合作中，已經確定啟用俄羅斯地區的GeForce Now服務，西班牙地區預期也會在Telefonica合作之下，完成在地化的服務建置。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

而台灣地區與台灣大哥大的合作，目前暫時還沒有具體消息，但相關說法則指稱台灣大哥大預期會在10月底之前對外宣布此項消息，並且作為未來5G連網應用服務項目。至於預計何時上線、如何計費，以及預計提供服務項目，都要等台灣大哥大後續說明為準。

根據NVIDIA說明，目前GeForce Now已經收錄超過500款以上的遊戲數量，並且在全球地區建置15座伺服器中心，累積吸引超過30萬用戶加入使用，更有超過100萬名用戶加入等待行列，期望目前仍處於測試階段的GeForce Now服務可以成為正式運作項目。

為了實現此目標，NVIDIA除了宣布將藉由RTX伺服器導入應用，藉此實現更穩定的雲端串流與虛擬化顯示應用，同時也期望透過與更多如在地電信業者等合作夥伴共同努力，讓GeForce Now能藉由基礎網路架構實現更穩定運作表現。

其實串流遊戲應用模式並非全新概念，早在許久以前就已經有諸多應用服務推出，但通常面臨伺服器基礎建設，以及用戶端網路傳輸品質限制，使得串流遊戲使用體驗往往不如預期。

因此NVIDIA選擇與各個電信業者合作，藉由類似Netflix的作法將網路串流節點擴散至各個電信業者伺服器，藉此改善過往伺服器無法支撐串流吞吐量的問題，同時配合即將普及化的5G網路改善用戶端傳輸延遲問題，讓串流遊戲服務也能發揮宛如單機般的流暢運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》