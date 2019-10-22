市場預期16吋MacBook Pro推出 將帶動大尺寸筆電市場需求

如同蘋果當年推出第一款MacBook Air，進而帶動一系列以Intel制定Ultrabook規範設計的筆電產品，市場預期蘋果今年以前宣布推出的16吋MacBook Pro將會進一步改變現行筆電產品發展，有可能順利推動大尺寸筆電市場成長。

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過去因為處理器製程與螢幕設計技術限制，使得筆電產品尺寸設計集中在13.3吋、14吋與15.6吋規格，雖然蘋果過去推出的11吋MacBook Air一度有機會帶動小尺寸筆電市場，但最終仍傾向滿足消費者對於螢幕尺寸要求，使得蘋果後續不再推行11吋MacBook Air，就連後來推出的12吋MacBook也不再做更新，僅保留13.3吋的新款MacBook Air作為入門機種選項。

而市場認為，一旦蘋果正式推出採16吋，並且藉由極窄邊框形式讓機身尺寸縮減的新款MacBook Pro，預期將能帶動16吋以上尺寸設計的筆電產品更新。

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在先前看法中，16吋設計的新款MacBook Pro預期採用Intel第9代Coffee Lake Refresh處理器，另外也預期提供Core i9規格，以及採6核心設計的Core i7規格，同時將整合Intel UHD Graphics 630顯示卡，但是否仍維持與AMD合作獨立顯示卡，目前暫時還無法確認。

另外，除了螢幕顯示範圍更大，新款16吋MacBook Pro同時也將換上全新鍵盤設計，可能會捨棄現有問題相對較多的蝶式鍵盤，預計改回原本使用的剪刀腳鍵盤。

至於蘋果正式推出16吋MacBook Pro之後，應該還是會維持15.6吋機種於市場銷售，而13.3吋機種預期仍會是市場銷售主力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》