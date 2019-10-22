Apple TV+即將上線 預期為蘋果服務營收達成500億美元目標

相關消息指稱，預計在11月1日正式上線的蘋果串流影音服務Apple TV+，將扮演蘋果明年在服務項目營收達成500億美元營收目標的關鍵。

分享 facebook

由於蘋果針對秋季之後銷售的產品均提供免費一年的Apple TV+使用服務，市場預期蘋果若再未來一年內持續推廣此類活動，將可在一年後累積超過1億名付費用戶。而藉由Apple TV+每月訂閱費用為4.99美元計算的話，未來一年預期將可幫蘋果帶來將近60億美元營收。

若從過去12個月中，蘋果旗下如iCloud、iTunes、Apple Music等服務項目已經帶來將近440億美元營收，若加上接下來Apple TV+預期增加營收數目，將可讓蘋果服務項目營收衝破500億美元里程碑。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

由於Apple TV+服務可讓訂閱者在內，總計6名成員以家庭訂閱方案形式使用，因此代表Apple TV+服務將可吸引更多蘋果裝置用戶加入使用其他服務項目，例如Apple Music、iCloud，或是透過iTunes購買音樂內容，藉此協助蘋果透過Apple TV+爭取更多營收機會。

過去不少看法認為蘋果主要營收源自硬體產品銷售，但目前蘋果已經準備改變原本營收模式，除了硬體營收部分，更計畫透過服務項目增加更多營收進帳，雖然在原創影音等項目有不少預先成本支出，但實際獲得營收比例卻相對偏高。

除了蘋果，包含HBO、迪士尼、NBC環球在內業者也先後宣布進入串流影音市場競爭，而在此塊市場已有相當長時間經營的Netflix並不擔心有更多服務加入競爭，反而認為這樣的趨勢將加速串流影音服務成為市場主流。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》