Intel「Xe」獨立顯示卡預計2020年推出 初期可能先以開發套件形式提供

Intel在今年Computex 2019期間已經大幅宣傳準備在2020年推出旗下首款獨立顯示卡「Xe」，但初期有可能僅先以開發套件形式向開發者提供，暫時還不會太快進入一般消費市場。

分享 facebook

就先前說法，Intel預計推出的「Xe」獨立顯示卡同樣也會應用在人工智慧、雲端運算等加速等商業使用需求，而此次由TweakTown網站取得消息，更透露「Xe」獨立顯示卡將會先以開發套件形式提供開發者使用，藉此讓各類應用內容可順利配合「Xe」獨立顯示卡運作。

而就先前消息指出，「Xe」獨立顯示卡將以10nm FinFET製程、熱設計功耗僅25W等形式打造，並且搭配6GB GDDR6顯示記憶體，預期會有不只一款顯示卡規格設計。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

不過，整體運算效能預期不會比擬NVIDIA、AMD旗下顯示卡產品，但理論上應該能讓Intel在影像運算、加速表現帶來更大進展，同時也能讓Intel在產品設計、推廣有更大彈性。

由於前AMD架構師Raja Koduri已經在前年加入Intel，同時Intel在後續也招故更多顯示卡相關人才加入，並且將「Xe」獨立顯示卡視為未來重要運算應用發展項目，或許將使Intel改變過往在顯示應用始終處於弱態，甚至必須仰賴NVIDIA、AMD在內顯示卡才能發揮更高運算效能的情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》