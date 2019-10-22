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Intel「Xe」獨立顯示卡預計2020年推出 初期可能先以開發套件形式提供

2019-10-22 08:52楊又肇

Intel今年Computex 2019期間已經大幅宣傳準備在2020年推出旗下首款獨立顯示卡「Xe」，但初期有可能僅先以開發套件形式向開發者提供，暫時還不會太快進入一般消費市場。

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就先前說法，Intel預計推出的「Xe」獨立顯示卡同樣也會應用在人工智慧、雲端運算等加速等商業使用需求，而此次由TweakTown網站取得消息，更透露「Xe」獨立顯示卡將會先以開發套件形式提供開發者使用，藉此讓各類應用內容可順利配合「Xe」獨立顯示卡運作。

而就先前消息指出，「Xe」獨立顯示卡將以10nm FinFET製程、熱設計功耗僅25W等形式打造，並且搭配6GB GDDR6顯示記憶體，預期會有不只一款顯示卡規格設計。

不過，整體運算效能預期不會比擬NVIDIA、AMD旗下顯示卡產品，但理論上應該能讓Intel在影像運算、加速表現帶來更大進展，同時也能讓Intel在產品設計、推廣有更大彈性。

由於前AMD架構師Raja Koduri已經在前年加入Intel，同時Intel在後續也招故更多顯示卡相關人才加入，並且將「Xe」獨立顯示卡視為未來重要運算應用發展項目，或許將使Intel改變過往在顯示應用始終處於弱態，甚至必須仰賴NVIDIA、AMD在內顯示卡才能發揮更高運算效能的情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

顯示卡Intel

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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