Razer推出無線版Viper Ultimate電競滑鼠 操作速度再次提昇

今年才宣布推出採用光觸發機械軸設計，標榜以輕盈機身對應更快操作手感的Viper電競滑鼠之後，Razer稍早更進一步宣布推出採無線設計的Viper Ultimate。

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採用旗下HyperSpeed無線連接技術，Razer標榜Viper Ultimate將帶來快上25%的無線連接傳輸速率，同時配合本身僅74公克重量，以及採用反應更快的光觸發機械軸設計，將可對應更敏捷的操作表現。

至於外觀部分，Viper Ultimate與一般有線版本設計的Viper一樣，同樣以黑色色調呈現，左右兩側主要按鍵與滑鼠拱背部分均以霧面塑膠材質呈現，避免手汗影響操作，左右兩側除了各配置兩組自定義輔助按鍵，更採用橡膠材質加強抓握時的止滑效果，讓電競選手或玩家在激烈操作過程，依然可以穩穩握牢滑鼠。

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至於左右主按鍵的微動開關，均以Razer自製光觸發機械軸設計，強調可在0.2毫秒內完成壓按操作反應，相比傳統機械軸反應時間快上3倍，除了強調不會有誤觸問題，更標榜使用耐用度可達7000萬次點按操作，比起一般強調耐用的機械軸設計約多出2000萬次耐用次數。

除了以2.4GHz無線連接模式使用，Viper Ultimate依然可透過有線形式連接使用。

建議售價方面，Viper Ultimate將以129.99美元價格上市，額外搭配滑鼠充電架配件的話，則會以149.99美元價格上市，而滑鼠充電架配件售價則是49.99美元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》