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新款NVIDIA Shield TV Pro曝光 有可能下週間揭曉

2019-10-20 12:47楊又肇

NVIDIA已經有一段時間未更新Shield系列產品，但近期始終有接連消息指稱新款Shield TV準備推出。而在稍早的亞馬遜網頁中，則是突然出現新款Shield TV介紹頁面，並且將以Shield TV Pro為稱。

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雖然網頁內容很快就被下架，但仍被眼尖人士擷圖記錄。

從相關內容顯示，新款Shield TV將會加上Pro名稱，同時將搭載全新Tegra X1+處理器，相比先前推出的Tegra X1處理器約提昇25%運算效能，同時也支援Dolby Vision HDR影像與Dolby ATMOS全景聲輸出效果，其他則配置3GB記憶體與16GB儲存容量，另外可以透過USB 3.0連接外接儲存裝置。

其他部分則包含搭載HDMI 2.0輸出、乙太網路連接孔，並且換上USB-C連接埠作為供電介面，而USB 3.0則提供兩組。影像輸出部分則支援4K，或是透過升頻技術將HD畫質內容提高至4K解析度規格。

另外，新款遙控器更內建Netflix服務快速啟用鍵，並且支援聲控操作，預期也是搭載Android TV作業系統，對應Google Assistant互動。

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而上市時間預計為10月28日，並且將以199美元價格銷售，相比現行銷售機種價格為179美元，幾乎可將20美元漲幅視為換上新處理器、設計，以及功能升級使用。

此時推出新款Shield TV Pro，或許也是為了本身串流遊戲服務GeForce Now準備擴大發展有關。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聲控

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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