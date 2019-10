新款NVIDIA Shield TV Pro曝光 有可能下週間揭曉

NVIDIA已經有一段時間未更新Shield系列產品,但近期始終有接連消息指稱新款Shield TV準備推出。而在稍早的亞馬遜網頁中,則是突然出現新款Shield TV介紹頁面,並且將以Shield TV Pro為稱。

雖然網頁內容很快就被下架,但仍被眼尖人士擷圖記錄。

從相關內容顯示,新款Shield TV將會加上Pro名稱,同時將搭載全新Tegra X1+處理器,相比先前推出的Tegra X1處理器約提昇25%運算效能,同時也支援Dolby Vision HDR影像與Dolby ATMOS全景聲輸出效果,其他則配置3GB記憶體與16GB儲存容量,另外可以透過USB 3.0連接外接儲存裝置。

其他部分則包含搭載HDMI 2.0輸出、乙太網路連接孔,並且換上USB-C連接埠作為供電介面,而USB 3.0則提供兩組。影像輸出部分則支援4K,或是透過升頻技術將HD畫質內容提高至4K解析度規格。

另外,新款遙控器更內建Netflix服務快速啟用鍵,並且支援聲控操作,預期也是搭載Android TV作業系統,對應Google Assistant互動。

而上市時間預計為10月28日,並且將以199美元價格銷售,相比現行銷售機種價格為179美元,幾乎可將20美元漲幅視為換上新處理器、設計,以及功能升級使用。

此時推出新款Shield TV Pro,或許也是為了本身串流遊戲服務GeForce Now準備擴大發展有關。

