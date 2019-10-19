Olympus推出機身更小M4/3無反相機 OM-D E-M5 Mark III

Olympus稍早宣布推出新款M4/3無反相機OM-D E-M5 Mark III，預計在今年11月正式推出。

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OM-D E-M5 Mark III同樣採用緊湊機身設計，強調採用更小、更方便攜帶機身，同時內建5軸機身防震，搭配同樣防震機能的鏡頭將可實現高達6.5級防震效果。

本身搭載與E-M1 Mark II、E-M1X相同的2040萬畫素感光元件，在開啟連續自動對焦與追蹤曝光情況下，分別可支援每秒6張拍攝的機械快門，以及每秒高達10張的電子快門拍攝速度，若關閉自動對焦功能的話，則可讓電子快門最高可對應每秒30張拍攝效果，搭配腳架更可啟用5000萬畫素、8張照片合成的拍攝模式。

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至於影片拍攝則可對應每秒30張的UHD/DCI Cinema 4K格式，或是以1080P@120fps形式記錄影片。

機身部分則加入121組十字交叉相位差對焦點，同時也換上TruePic VIII影像處理器，並且支援臉部與眼部識別功能，至於電子觀景窗則支援236萬點，另外也搭載可側向翻轉的觸控螢幕，更搭載Wi-Fi與藍牙連接功能，針對錄影需求也加入麥克風連接孔，但依然位增加耳機連接孔設計。

而機身同時支援IPX1等級防塵、防潑設計，電池續航力可達310張連續拍攝使用時間，並且支援以USB-C連接孔直接供電。

建議售價部分，OM-D E-M5 Mark III單機售價為1199元，分別提供經典銀黑，以及全黑兩款配色，而搭配14-150 f/4-5.6 II變焦鏡頭的組合售價則是1799美元，預計在今年11月正式推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》