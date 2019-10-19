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簡單玩／可對應手機、筆電及桌機等裝置使用的羅技K580超薄藍牙鍵盤

2019-10-19 12:03楊又肇

除了先前簡單玩的MX Master 3滑鼠與MX Keys鍵盤，這次體驗的羅技K580超薄藍牙鍵盤，同樣也能對應Windows PC與Mac裝置使用，同時也能透過藍牙與行動裝置，或是其他支援藍牙連接的機上盒等裝置使用。

K580超薄藍牙鍵盤
K580超薄藍牙鍵盤
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比較特別的是，K580在鍵盤配置上方增加一道凹槽，可讓使用者放置手機，並且能配合藍牙連接於手機輸入文字內容，甚至進一步操作簡單音樂播放、喚醒數位助理服務等功能。依照凹槽設計，基本上可以放置市面上絕大多數的手機，甚至也能擺放諸如iPad mini等小尺寸平板裝置，但如果手機或平板安裝較厚的保護殼配件，可能就無法順利放入凹槽固定。

K580鍵盤分別推出珍珠白、石墨灰兩款配色，本身同樣採用剪刀腳形式的按鍵設計，但按鍵表面並未額外做凹面處理，比較貼近一般筆電配置規格，同時保留一定敲打行程，不致於讓使用手感體驗不佳。

K580超薄藍牙鍵盤區分兩款配色
K580超薄藍牙鍵盤區分兩款配色
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至於鍵盤是透過兩組四號電池供電運作，打開鍵盤上蓋即可看見電池安裝位置，另外也能看見Unifying USB dongle收納位置，若平常僅透過藍牙方式連接使用的話，就能將Unifying USB dongle妥善收納於此，避免遺失。

由於支援Winodws PC與Mac裝置使用，因此按鍵表面會同時提供對應Windows PC使用的開始按鍵，以及對應Mac裝置使用的Command與Option按鍵配置，另外台灣銷售版本也會提供英文、注音、倉頡、大易在內輸入法符號內容，至於右側數字鍵則比照筆電鍵盤採緊湊排列，讓鍵盤按鍵配置空間更有效利用。

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白色膠條部分是為了阻斷電池供電，實際使用以前要記得將其移除
白色膠條部分是為了阻斷電池供電，實際使用以前要記得將其移除
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鍵盤上蓋可以移除
鍵盤上蓋可以移除
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電池放置位置，以及Unifying USB dongle不使用時的收納位置
電池放置位置，以及Unifying USB dongle不使用時的收納位置
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在預設情況中，K580鍵盤的頻道1是對應Unifying USB dongle，頻道2則是對應藍牙，但使用者也能自行將兩組頻道調整為對應兩組不同藍牙裝置。

若與藍牙裝置連接，K580鍵盤會自動調整按鍵對應孤能，而若是透過Unifying USB dongle連接的話，則必須手動進行切換，例如同時按住fn鍵、P鍵達3秒，就會切換為Windows PC或Android配置，而同時按住fn鍵、O鍵則會切換為Mac配置，同時按住fn鍵、I鍵則會切換成iOS裝置配置。

不過，與先前推出的K380、K480、K780鍵盤均支援與三組裝置切換連接使用情況不同，K580或許是著重在對應行動裝置使用為主，因此不僅讓鍵盤本身降為輕薄，同時整體長度也在維持完整按鍵配置下，盡可能縮減，讓使用者仍可方便攜帶使用。

以筆者本身經驗，在多數採訪場合中，其實有不少記者會使用手機進行拍攝取材，並且透過藍牙鍵盤連接手機，直接在手機上完成稿件，藉此以更輕便、更快方式將即時稿件傳回辦公室，甚至直接讓文章上線，因此K580鍵盤顯然就是針對此類需求打造，同時讓使用者回到辦公室依然可連接筆電或桌機使用。

而對於一般使用需求來看，則是能滿足目前多數人同時擁有手機、筆電或桌機的輸入使用需求，甚至也能使用在連網電視或數位機上盒，配合手機內容投放到電視螢幕，並且透過鍵盤連接輸入文字內容。

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同時對應Windows PC，以及Mac裝置操作按鍵配置
同時對應Windows PC，以及Mac裝置操作按鍵配置
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鍵盤上方提供可放置手機，或是小型平板的凹槽設計
鍵盤上方提供可放置手機，或是小型平板的凹槽設計
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即便手機安裝保護殼，依然可以順利放入
即便手機安裝保護殼，依然可以順利放入
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

鍵盤羅技

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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