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開箱／UP！ 3D Printer Mini2 3D印表機內建濾網列印

2019-10-18 22:47梅問題

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有在觀注梅問題的朋友，應該有發現到，前陣子梅干曾分享了閃鑄Flashforge Adventurer3 冒險家3的3D印表機，免組裝！免調校！開機即用，真的相當的好上手，是台入門的好機器，但因為梅干要列印的物件較小，因此每當開啟支撐材與底板時，當要拆除還真是讓梅干拆的一把眼淚一把鼻涕，最主要的原因在於，支材與主物件相當的貼，所以當拆除時，則會傷到表面，事後就得再用機器研磨，以及公差問題，讓一些組合件，都需特殊加工與調整後，才能讓二物件組合在一起。

因此梅干最近則又看上了 UP! 3D Printer mini2，而會對UP!有印象，最主要的原因就在於，在很早之前曾看過好友蘇老師用過，對於它列出來的品質感到滿意，所以當看到UP! mini2既時尚又小巧的外型，完全打中梅干，再加上支撐材有特別設計過，不但好拆且拆除的過程中，也不會傷到主體，同時搭配UP!所整合好的軟體，直接在電腦端按列印，就可將檔案以WIFI的方式，直接送到UP!mimi2的機器中，進行列印，且打印的過程中還相當的快，因此有在找3D印表機的朋友，不坊可考慮看看囉！

而UP! mini2的外包裝，還蠻有設計感的。

打開後，還附贈了二卷的試用線材。

鏘～鏘～打開後，除了UP! mini2主機外，還有一個超可愛的線材放置盒。

接著先將表面的保護膜給撕掉。

好感動，終於不像之前撕開膜後，有殘膠。

側邊這個顆鈕，可在列印時，開啟裡面的燈。

後方分別有，電源開關、電源插孔、USB連接孔。

而這個線材放置盒，只能放500g的線材。

接著把線材的套管套入線材中。

再把線材從套管中拉出。

接著再穿過印表機後方的小孔。

再把線材與套管一拼穿過去。

最後再將線材，固定在前方的黑色夾線器中。

而這顆就是UP! mini2的列印頭。

同時是搭配0.4mm的噴嘴頭，且無法更換較小的噴頭。

接著噴頭後方有四顆螺絲，而上方的螺絲，對著印表機上方的螺絲。

再把噴頭順勢的由上向下推，將它固定在印表機上。

接著再把排線給插入。

最後再將線材，放到印表頭中間的孔位中。

當都安裝完畢後，插上電源並開啟，且在開啟後，需手動按一下初始化，讓機器開始運作。

接著到材料的地方，按擠出將剛的線材，擠到噴嘴裡。

而這時總共會聽到三聲逼聲，當聽到第三聲時表示已作業完成，這時就會看到線材，熔掉後從噴嘴中，擠出一條細細的線條。

這時再裝上洞洞板，到邊機器就已全部設定完畢囉！

接著電腦需安裝UP Studio的應用程式，而MAC可從Apple Store中進行安裝。

當安裝完畢後，啟用UP Studio，再把要列印的物件，拖曳到中間的區塊中，而UP Studio左側是控制印表機的選項，而右上是用控制物件。

當要列印時，再把「易於剝離」的選項勾起來。

開始打印囉！而一樣的物件，UP! mini2在列印的時間，只需一小時左右，與之前閃鑄相比，足足快了三倍。

且列印完畢後，不會左右牽絲，但底板卻左右翹起來，應該是噴頭不夠貼近底板，改天梅干再來調校看看。

接下來就是拆底板與支材的時候到啦！沒想到真的是超好拆的，只需用力向外推，底板就會主體剝離開來。

再來換拆支材看看。

不用三、二下，就可將底板與支材，拆的乾乾淨淨的。

整體的列印品質相當的不錯，且拆了支材後，也沒有傷到主物體本身，真的是挺不錯的，而唯一讓梅干感到美中不足的是，當較正噴頭與底板時，需用一張名片，在那上上下下測試噴頭的密合度，有點像在試手感，若能變成全自動化，那就太完美啦！

《原文刊登於梅問題教學網，由梅干撰寫，聯合新聞網獲權轉載。》

3D印表機

梅問題

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