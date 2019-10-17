簡單玩／羅技MX Master 3、MX Keys 更適合辦公使用的滑鼠及鍵盤

日前宣佈推出全新辦公室滑鼠MX Master 3，以及新增支援Mac使用的鍵盤MX Keys消息後，筆者實際體驗這兩款產品是否能促進工作效率。

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針對辦公室設計打造的新款滑鼠MX Master 3，以及全新鍵盤MX Keys，羅技顯然希望讓辦公室內最常被使用的滑鼠、鍵盤成為更好的生產力工具，因此特別針對使用便利性、人體工學設計，以及長時間使用需求進行強化。

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MX Master 3

MX Master 3盒裝

在此次推出的MX Master 3設計中，若與先前版本比較的話，主要改變在於原本掌托部分的止滑紋路，換成類似MX Vertical採用的螺旋線條設計，同時保留拇指滾輪設計，讓使用者能更方便透過拇指操作。

至於原本位於滾輪後方，使得使用者有點難以快速點按的快速鍵，則是改到下方位置，讓使用者能以自然手勢進行操作。

而飛梭滾輪則是從原本單純機械式切換結構，更改為以磁鐵吸斥方式，除了能加快滾輪飛梭速度，同時也能更明確切換滾輪轉動模式。

與先前MX Master系列採相似設計，但在細節做了調整，本身支援以UNIFYING USB dongle連接，或是透過藍牙連接使用

使用手勢部分，雖然不像MX Vertical以垂直持握使用模式呈現，但仍保留MX Master系列針對人體工學設計，讓使用者能維持自然手勢進行操作，藉此減緩長時間使用可能造成手腕傷害比例。

MX Master 3也搭載Darkfield追蹤技術，可在各種材質表面使用，甚至可直接在玻璃表面操作。連接模式則分別可透過Unifying USB dongle以2.4GHz無線傳輸方式連接，或是透過藍牙連接方式使用，最多可同時與三個不同裝置連接，並且透過快速鍵切換。

充電方式則改為內建電池設計，透過前方USB-C連接埠充電，電力最長可對應70天左右的使用時間，支援1分鐘充電即可提供3小時使用時間的電力。若平常不使用的話，則可透過底部開關切斷電源，避免形成不必要電力浪費。

恰好安手可完整持握，並且透過自然手勢操作使用

正面看下去，可以發現滑鼠左右按鍵面積刻意加大，並且透過角度設計符合自然操作感受，左側支撐則可讓滑鼠移動更加穩定。但可惜目前依然僅針對右手使用需求打造，並未推出左右共用款，或是針對左手慣用者打造特定版本

中間的飛梭滾輪改為磁鐵吸斥設計，相比過往的機械式結構有更快轉動速度

原本位於滾輪後方的快速鍵改到下方位置，讓使用者能以自然手勢進行操作，拇指滾輪則是保留原本設計。

底部設計，提供獨立開關設計，同時也能藉由底部按鍵快速切換連接裝置

前方USB-C充電孔，支援1分鐘充電即可提供3小時使用時間的電力，最長可對應70天左右的電力使用時間

原本掌托部分的止滑紋路，換成類似MX Vertical採用的螺旋線條設計

符合人體工學設計鼠身拱部

MX Keys

此次同步在台推出的新款鍵盤MX Keys，則是成為MX Master系列滑鼠搭配使用產品，除了對應Windows作業系統按鍵配置，本身也支援macOS作業系統使用，按鍵上額外提供對應macOS作業系統操作的「Command」、「Option」等按鍵配置，因此能同時吸引蘋果裝置使用族群。

MX Keys，前方為手扶配件

鍵盤部分則採用輕薄、平面形式設計，按鍵表面部分更採用微凹設計，並且額外提供掌托配件，讓使用者在操作過程能讓手腕更加舒適。

整體設計似乎更傾向是針對將筆電作為主要工作設備的使用者，在辦公環境可以連接筆電，配合MX Master 3將筆電當做桌機使用，但使用者若要配合iMac、Mac Pro，或是一般Windows桌機產品使用也不成問題。

電池採內建設計，同樣透過USB-C充電，一樣額外提供電源開關，讓鍵盤可在不使用時切斷電源，藉此延長電力使用時間。一般情況下，MX Keys在背光開啟下對應10天左右的使用電量，而若關閉背光功能的話，則可支援長達5個月的使用時間。

同樣支援以UNIFYING USB dongle連接，或是透過藍牙連接使用，鍵盤本身則採用全尺寸設計

在鍵盤背光設計部分，MX Keys支援在未使用情況下自動關閉按鍵背光，一旦偵測手部靠近則會自動點亮，並且會針對環境光源自動調節亮度，同時在鍵盤機身更減少97%塑膠材質使用比例，間接減少約64%的碳排放量。

不過，MX Keys整體重量相對較明顯，主因在於提供電池容量較高，藉此對應更久的電力使用時間，同時也因為本身同樣支援與三種裝置切換連接，本身也同樣透過Unifying USB dongle以2.4GHz無線傳輸方式連接，或是透過藍牙連接方式使用。

而鍵盤重量增加，其實對於部分使用者來說，反而能增加使用過程的穩定性，不致於因為過於輕盈導致快速敲打按鍵時產生晃動，反而影響整體使用體驗。

搭配手扶配件能減緩手腕施力

按鍵增加凹面設計，讓使用者更容易敲打

右側具備完整數字按鍵，以及快速鍵配置

本身也能對應Mac裝置使用，因此也提供Command、Option按鍵

另一側則提供Windows作業系統的開始鍵等配置

後方內建電池部位，恰好形成可將鍵盤撐起的設計

按鍵本身採用剪刀腳形式設計，具備一定敲打手感，同時也因為支援藍牙連接，因此也能用於支援藍牙連接的行動裝置

底部設計相當簡潔

與微軟推出的Surface鍵盤外觀比較

上市時間

目前MX Master 3已經在10月7日於台灣通路銷售，建議售價新台幣3990元，而MX Keys建議售價則同為新台幣3990元，搭配MX Keys鍵盤使用的手托配件則以新台幣599元銷售，但羅技將針對首波購買MX Keys鍵盤的消費者免費贈送。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》