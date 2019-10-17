親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Google新品發表
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

普通人的白宮戰爭…楊安澤 美國總統大選「華裔臉孔」

揭祕！北捷禁食不為乾淨…而為一項安全問題

簡單玩／羅技MX Master 3、MX Keys 更適合辦公使用的滑鼠及鍵盤

2019-10-17 10:17楊又肇

日前宣佈推出全新辦公室滑鼠MX Master 3，以及新增支援Mac使用的鍵盤MX Keys消息後，筆者實際體驗這兩款產品是否能促進工作效率。

分享

針對辦公室設計打造的新款滑鼠MX Master 3，以及全新鍵盤MX Keys，羅技顯然希望讓辦公室內最常被使用的滑鼠、鍵盤成為更好的生產力工具，因此特別針對使用便利性、人體工學設計，以及長時間使用需求進行強化。

MX Master 3

MX Master 3盒裝

在此次推出的MX Master 3設計中，若與先前版本比較的話，主要改變在於原本掌托部分的止滑紋路，換成類似MX Vertical採用的螺旋線條設計，同時保留拇指滾輪設計，讓使用者能更方便透過拇指操作。

至於原本位於滾輪後方，使得使用者有點難以快速點按的快速鍵，則是改到下方位置，讓使用者能以自然手勢進行操作。

而飛梭滾輪則是從原本單純機械式切換結構，更改為以磁鐵吸斥方式，除了能加快滾輪飛梭速度，同時也能更明確切換滾輪轉動模式。

與先前MX Master系列採相似設計，但在細節做了調整，本身支援以UNIFYING USB dongle連接，或是透過藍牙連接使用

使用手勢部分，雖然不像MX Vertical以垂直持握使用模式呈現，但仍保留MX Master系列針對人體工學設計，讓使用者能維持自然手勢進行操作，藉此減緩長時間使用可能造成手腕傷害比例。

MX Master 3也搭載Darkfield追蹤技術，可在各種材質表面使用，甚至可直接在玻璃表面操作。連接模式則分別可透過Unifying USB dongle以2.4GHz無線傳輸方式連接，或是透過藍牙連接方式使用，最多可同時與三個不同裝置連接，並且透過快速鍵切換。

充電方式則改為內建電池設計，透過前方USB-C連接埠充電，電力最長可對應70天左右的使用時間，支援1分鐘充電即可提供3小時使用時間的電力。若平常不使用的話，則可透過底部開關切斷電源，避免形成不必要電力浪費。

恰好安手可完整持握，並且透過自然手勢操作使用

正面看下去，可以發現滑鼠左右按鍵面積刻意加大，並且透過角度設計符合自然操作感受，左側支撐則可讓滑鼠移動更加穩定。但可惜目前依然僅針對右手使用需求打造，並未推出左右共用款，或是針對左手慣用者打造特定版本

中間的飛梭滾輪改為磁鐵吸斥設計，相比過往的機械式結構有更快轉動速度

原本位於滾輪後方的快速鍵改到下方位置，讓使用者能以自然手勢進行操作，拇指滾輪則是保留原本設計。

底部設計，提供獨立開關設計，同時也能藉由底部按鍵快速切換連接裝置

前方USB-C充電孔，支援1分鐘充電即可提供3小時使用時間的電力，最長可對應70天左右的電力使用時間

原本掌托部分的止滑紋路，換成類似MX Vertical採用的螺旋線條設計

符合人體工學設計鼠身拱部

MX Keys

此次同步在台推出的新款鍵盤MX Keys，則是成為MX Master系列滑鼠搭配使用產品，除了對應Windows作業系統按鍵配置，本身也支援macOS作業系統使用，按鍵上額外提供對應macOS作業系統操作的「Command」、「Option」等按鍵配置，因此能同時吸引蘋果裝置使用族群。

MX Keys，前方為手扶配件

鍵盤部分則採用輕薄、平面形式設計，按鍵表面部分更採用微凹設計，並且額外提供掌托配件，讓使用者在操作過程能讓手腕更加舒適。

整體設計似乎更傾向是針對將筆電作為主要工作設備的使用者，在辦公環境可以連接筆電，配合MX Master 3將筆電當做桌機使用，但使用者若要配合iMac、Mac Pro，或是一般Windows桌機產品使用也不成問題。

電池採內建設計，同樣透過USB-C充電，一樣額外提供電源開關，讓鍵盤可在不使用時切斷電源，藉此延長電力使用時間。一般情況下，MX Keys在背光開啟下對應10天左右的使用電量，而若關閉背光功能的話，則可支援長達5個月的使用時間。

同樣支援以UNIFYING USB dongle連接，或是透過藍牙連接使用，鍵盤本身則採用全尺寸設計

在鍵盤背光設計部分，MX Keys支援在未使用情況下自動關閉按鍵背光，一旦偵測手部靠近則會自動點亮，並且會針對環境光源自動調節亮度，同時在鍵盤機身更減少97%塑膠材質使用比例，間接減少約64%的碳排放量。

不過，MX Keys整體重量相對較明顯，主因在於提供電池容量較高，藉此對應更久的電力使用時間，同時也因為本身同樣支援與三種裝置切換連接，本身也同樣透過Unifying USB dongle以2.4GHz無線傳輸方式連接，或是透過藍牙連接方式使用。

而鍵盤重量增加，其實對於部分使用者來說，反而能增加使用過程的穩定性，不致於因為過於輕盈導致快速敲打按鍵時產生晃動，反而影響整體使用體驗。

搭配手扶配件能減緩手腕施力

按鍵增加凹面設計，讓使用者更容易敲打

右側具備完整數字按鍵，以及快速鍵配置

本身也能對應Mac裝置使用，因此也提供Command、Option按鍵

另一側則提供Windows作業系統的開始鍵等配置

後方內建電池部位，恰好形成可將鍵盤撐起的設計

按鍵本身採用剪刀腳形式設計，具備一定敲打手感，同時也因為支援藍牙連接，因此也能用於支援藍牙連接的行動裝置

底部設計相當簡潔

與微軟推出的Surface鍵盤外觀比較

上市時間

目前MX Master 3已經在10月7日於台灣通路銷售，建議售價新台幣3990元，而MX Keys建議售價則同為新台幣3990元，搭配MX Keys鍵盤使用的手托配件則以新台幣599元銷售，但羅技將針對首波購買MX Keys鍵盤的消費者免費贈送。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

更快反應速度、更好操作手感 Razer將光軸鍵盤放進新款15吋遊戲筆電

2019-10-17 09:29

中光電智能機器人新一代無人機 AIoT Taiwan 2019登場

2019-10-16 09:28

首創！酷碁攜手教宗全球祈禱網絡 發表智慧玫瑰念珠

2019-10-15 18:06

最殺價格優惠 Apple TV+11月1日開張！

2019-10-15 15:38

DJI更輕量入門空拍機Mavic Mini亮相 預計10/30正式揭曉

2019-10-15 09:45

Pixelbook Go實機外觀曝光 外觀像似MacBook

2019-10-14 10:22

Nikon終於推出APS-C片幅設計的無反相機Z50

2019-10-13 11:21

耳機新時代 極致享受不受「線」

2019-10-12 21:50

相機指數之後 DXOMARK再次以聲音表現評測手機效能

2019-10-11 08:15

Intel展示以PCIe為呈現的模組化PC設計 更具佈署應用彈性

2019-10-11 08:13

Intel與AMD合作的第8代Core i處理器G系列 確定明年1月底停產

2019-10-11 08:12

微軟透露UWP形式打造的Windows App 將能用於Surface Duo

2019-10-10 11:15

提防RISC-V架構大舉攻入 Arm開始免費提供嵌入式處理器客製化指令集

2019-10-10 11:11

宏碁ConceptD力挺 台灣三太子吳建衡勇闖巴紐秘境

2019-10-09 17:34

針對人工智慧、3D繪圖等專業需求 Intel更新Xeon W-2200系列處理器

2019-10-09 12:40

最高達20.5%降幅 Intel確認不帶顯示卡的第9代Core i桌機版處理器降價

2019-10-09 12:38

NCC貼文結合NBA時事梗 宣達4K政策引熱議

2019-10-08 22:48

Fitbit在台推出 內建麥克風的智慧手錶 Versa 2

2019-10-08 21:39

Mac外接滑鼠滾輪不能平滑捲動？教你Mos for macOS開啟

2019-10-08 18:29

Fitbit新智慧手表Versa 2也能恆亮 將在台開賣

2019-10-08 17:58

Galaxy Watch Active 2 Under Armour聯名款在台推出

2019-10-08 09:08

GoPro新品登台 Hero 8更防抖、Max主打全景攝影還能防水

2019-10-06 18:40

用CPU廢熱烤鬆餅 AMD與Intel誰煎得更好吃？

2019-10-05 20:50

Sony揭曉操作反應更快、更聰明的高階全片幅無反相機α9 II

2019-10-05 08:19

LG打造的真無線耳機Tone+ Free，可透過紫外線殺菌安心配戴

2019-10-05 08:16

蘋果自爆入耳式AirPods 3 全新外型支援降噪

2019-10-04 20:22

Intel揭曉新款Core X系列極致版處理器 首波推出4款

2019-10-04 07:52

Logitech G Pro X可自行交換各區塊鍵軸 打造個人化機械式鍵盤

2019-10-04 07:46

華碩ZenPower 10000 QC3.0燈效超花俏 一次快充兩台

2019-10-03 20:33

宏碁全新ConceptD概念家創系列開賣 登錄送近萬元軟體

2019-10-03 18:39

HTC VIVE COSMOS今天正式開賣 無需安裝定位器

2019-10-03 17:05

以「概念家 創」作為品牌中文名 宏碁ConceptD系列筆電、桌機登台

2019-10-03 15:32

宏達電高階PC VR產品開賣 售價2.29萬元

2019-10-03 14:21

微軟更新Surface Laptop 3 首度增加AMD處理器、15吋規格選項

2019-10-03 11:35

Surface Pro 7升級 同樣強調結合觸控、手寫與聲音互動操作體驗

2019-10-03 11:35

微軟推出圓形外觀「真」無線耳機 與Office 365等服務相容

2019-10-03 11:11

攜手高通 微軟以Surface Pro X重回Arm架構裝置市場

2019-10-03 11:11

搭載Windows 10 X作業系統 微軟打造搭載雙螢幕設計的Surface Neo

2019-10-03 11:10

微軟藉由雙螢幕設計的Surface Duo重返手機市場競爭

2019-10-03 10:12
看更多

熱門文章

LINE Pay一卡通掛了！用戶尷尬：後面一排人在等我結帳

2019-10-16 16:24

谷歌地圖搜「土耳其巴特曼」 點開實景圖竟是全裸男自拍

2019-10-16 19:45

當年Foxy軟體有多厲害？七年級網友：下載什麼都會變A片

2019-10-16 18:55

想iPhone舊換新嗎？ 1招手機健檢看舊機值不值錢

2019-10-16 13:23

Pixel 4 XL紐約夜拍實測給你看 閃光燈真的用不到！

2019-10-16 20:45

台灣大獨家開賣Google Pixel 4 今起開放預約

2019-10-16 11:28

我國旗在港版iPhone被消失 華郵嗆蘋果屈服中國

2019-10-16 22:43

iPhone來電無法響鈴振動 iOS 13.1.3釋出修正

2019-10-16 15:01

跟蘋果AirPods拼了！Google推出Pixel Buds真無線耳機

2019-10-16 11:34

小米宣布 在台推出首款6,400萬畫素手機紅米Note 8 Pro

2019-10-16 16:40

發表會上沒講：Pixel 4不再附上有線耳機、取消完整尺寸相片備存與VR支援

2019-10-17 09:03

首款6400萬像素四鏡頭手機 Redmi Note 8 Pro強悍登台

2019-10-16 17:37

更便宜的S855+手機 realme X2 Pro於中國揭曉亮相

2019-10-17 09:25

拒開後門 推特：世界領袖不能凌駕平台規則

2019-10-16 22:37

台灣大獨家開賣Pixel 4、3a系列 新機首波加碼送原廠殼

2019-10-16 13:52

LINE Pay一卡通當機2小時已修復 官方致歉

2019-10-16 19:05

動眼看／採回收金屬打造Pixelbook Go，價格相對親民、更加實用

2019-10-16 15:23

動眼看／配戴相當舒適，同時具備常距離連結的新款Pixel Buds

2019-10-16 15:24

iPhone瀏覽資料傳騰訊？ 2招自保

2019-10-17 00:22

iPhone 11需求優預期 分析師：避關稅提前拉貨

2019-10-17 10:18

iPhone Safari傳訊給中國？會計師建議2招防堵

2019-10-16 11:58

Uber再繼續裁撤350名全球員工 強調透過組織精簡讓績效最佳化

2019-10-17 09:17

Google Pixel 4在台開賣 台灣大獨家銷售

2019-10-16 16:32

小米攜手燦坤將銷售通路擴展至台灣花東、離島，紅米Note 8 Pro等新品同步亮相

2019-10-17 08:05

動眼看／扮演智慧家庭建置關鍵的NEST Mini與NEST WiFi

2019-10-16 15:22

蘋果Safari資安危機？專家建議二招自保

2019-10-16 16:52

訪談／隨著新品上市 未來NEST將與台灣市場有更深連結

2019-10-17 09:12

臉書因應台灣總統大選 提3大面向維護公正

2019-10-16 19:05

明年將有更多廠商採用高通新款5G連網數據晶片

2019-10-17 09:26

Google即時語音轉文字服務Live Caption將開放更多Android手機使用

2019-10-17 09:03

將瀏覽網站回傳騰訊？蘋果澄清僅做詐騙安全檢查

2019-10-17 08:05

簡單玩／羅技MX Master 3、MX Keys 更適合辦公使用的滑鼠及鍵盤

2019-10-17 10:17

SHOPLINE啟動Facebook廣告旗艦計畫 擴展店家線上社群行銷資源

2019-10-17 08:01

更快反應速度、更好操作手感 Razer將光軸鍵盤放進新款15吋遊戲筆電

2019-10-17 09:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top