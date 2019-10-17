更快反應速度、更好操作手感 Razer將光軸鍵盤放進新款15吋遊戲筆電
繼先前將旗下光軸應用在Huntsman系列機械式鍵盤與Viper滑鼠後，Razer在稍早宣布更新的Blade 15 Advanced筆電中也加入光軸設計選項，藉此加快筆電上的按鍵操作體驗。
由於採用光觸發原理打造，使得筆電鍵盤按鍵結構可以進一步簡化，藉此讓實際壓按行程增加50%，透過1.7mm的行程增加操作手感，同時不會像傳統機械結構設計會增加額外重量。
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至於硬體規格方面，Razer在此次更新的Blade 15 Advanced採用支援240Hz畫面更新率的15.6吋螢幕，解析度則支援1080P規格，其他硬體則包含採用Intel第9代Core i7-9750H、NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q形式設計的獨立顯示卡，另外也配置16GB記憶體與512GB NVMe SSD。
建議售價部分，更新款Blade 15 Advanced將以2649美元價格先在美國市場推出，更多規格選項版本則預計在2020年才會推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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