DJI更輕量入門空拍機Mavic Mini亮相 預計10/30正式揭曉

去年宣布推出Mavic 2系列空拍機之後，顯然DJI今年也計畫持續更新此系列產品，預計將會推出機身更小，並且採折疊旋翼設計的Mavic Mini，接下來也預期會推出新款Mavic 3。

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在各地區對於空拍機管制越來越嚴格，同時也有越來越多禁飛區設置之下，顯然多數的空拍機廠商都開始朝向專業領域發展。

不過，顯然DJI依然會繼續向一般消費市場提供空拍機產品，並且計畫降低入手門檻，稍早傳出鎖定在規定重量250公克以內，即可無需登記使用資料的輕量級空拍機Mavic Mini，將會在10月30日正式亮相。

而就規格來看，Mavic Mini預期採用245公克重量設計，藉此避開空拍機規定超過250公克重量，就必須登記使用資訊的規定，藉此增加一般消費者購買意願，但整體使用表現則可接近重量達300公克的Mavic Spark，達到相近的每小時50公里飛行速度，並且具備3軸穩定雲台相機、支援4K錄影，以及最高18分鐘飛行時間，建議售價則預期會在399美元。

另一方面，由於計畫在10月30日推出鎖定入門市場的Mavic Mini，為了避免產品市場影響，DJI有可能將Mavic 3的發表時間延後至2020年1月。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》