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Pixelbook Go實機外觀曝光 外觀像似MacBook

2019-10-14 10:22楊又肇

先前有消息的Pixelbook Go9to5Google網站再次取得實機外觀，整體看起來與蘋果推出的MacBook有些相似。

(圖／擷自9to5Google網站)
(圖／擷自9to5Google網站)
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依照說明，Pixelbook Go搭載13.3吋4K UHD解析度螢幕，並且搭配輕盈的鋁鎂合金框體，同時也會支援手寫筆與Google Assistant數位助理服務，但可能不會採用類似Pixelbook的2 in 1變形設計，有可能更貼近一般傳統筆電產品使用模式。

而在此次透露消息中，不僅呈現Pixelbook Go實機外觀，更顯示機身底部將採用特殊造型設計，但不確定正式公布版本是否仍會沿用此造型，從此次曝光機身外觀仍採用替代設計的品牌標誌來看，預期實際發表造型仍會有所變動。

在規格方面，Pixelbook Go採用16:9顯示比例的13,3吋螢幕，將提供1080P、4K兩種解析度規格，並且搭載Intel Core m、Core i5或Core i7處理器規格，另外也搭載兩組USB-C連接埠。

除此之外，Pixelbook Go也將配置16GB記憶體與256GB儲存容量，同時包含一組200萬畫素視訊鏡頭、3.5mm耳機孔，並且配置Google安全晶片Titan C，確保使用者數據隱私安全。

新款Pixelbook Go預計會與Pixel 4系列手機一同亮相，藉時也預期同步宣布新款Nest品牌產品。

(圖／擷自9to5Google網站)
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(圖／擷自9to5Google網站)
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(圖／擷自9to5Google網站)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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