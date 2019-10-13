Nikon終於推出APS-C片幅設計的無反相機Z50

去年宣布推出旗下首款全片幅無反相機Z6、Z7後，Nikon稍早宣布推出採APS-C片幅設計無反相機機種Z50，採用更輕便，同時價位也相對親民設計，藉此攻打全新用戶需求市場。

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稍早已經有不少消息提前曝光的Z50，確實鎖定更親民設定，不僅在價位上相對容易接受，同時機身重量僅397公克的設計也相對輕便許多。

鏡頭接環部分，Z50一樣採用Z-Mount接環規格，而感光元件則採用2080萬畫素設計、對應APS-C片幅的DX規格，相比全片幅感光面積減少約三分之一。

機身部分則比Z50縮減一些，搭載260萬點電子取景器，背面則採用可180度向下翻轉的觸控螢幕，機頂則配置一組轉盤與兩組撥盤介面，以及兩組功能按鍵與用來調整的轉盤設計。

拍攝功能則對應最高每秒10張連拍 (在啟用連續自動對焦與自動曝光情況下)，並且支援機械快門與靜音電子快門。另外則是支援207組相位對焦點與人工智慧眼部自動對焦，感光度則可達ISO 51200，並且能擴展至ISO 204800。

錄影功能部分，Z50支援無裁切4K@30fps拍攝效果，甚至可支援1080p@120fps拍攝模式。

不過，Z50並未搭載機身防震設計，主要是透過鏡頭達成防震效果，搭配新款1120mAh容量設計的EN-EL25電池，約可讓Z50拍攝時間達280或320張 (取決於是否開啟電子取景器)，機身則僅配置單一SD記憶卡卡槽，同時最高僅能支援至SDXC UHS I規格。

與Z50搭配的兩組kit鏡各為DX 50-250 f/4.5-6.3 VR，以及Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR，兩款鏡頭均配置4.5級防震功能。

價格部分，Z50單機身售價為860美元，預計在今年11月正式推出，搭配兩組kit鏡的售價分別為1350美元及1000美元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》