親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Google新品發表
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

影／澳洲客士林夜市撈魚沒獎品比中指 店員亮刀恐嚇

面對風災日本民間怎麼做：上網、電子報紙免費

Nikon終於推出APS-C片幅設計的無反相機Z50

2019-10-13 11:21楊又肇

去年宣布推出旗下首款全片幅無反相機Z6、Z7後，Nikon稍早宣布推出採APS-C片幅設計無反相機機種Z50，採用更輕便，同時價位也相對親民設計，藉此攻打全新用戶需求市場。

分享

稍早已經有不少消息提前曝光的Z50，確實鎖定更親民設定，不僅在價位上相對容易接受，同時機身重量僅397公克的設計也相對輕便許多。

鏡頭接環部分，Z50一樣採用Z-Mount接環規格，而感光元件則採用2080萬畫素設計、對應APS-C片幅的DX規格，相比全片幅感光面積減少約三分之一。

機身部分則比Z50縮減一些，搭載260萬點電子取景器，背面則採用可180度向下翻轉的觸控螢幕，機頂則配置一組轉盤與兩組撥盤介面，以及兩組功能按鍵與用來調整的轉盤設計。

拍攝功能則對應最高每秒10張連拍 (在啟用連續自動對焦與自動曝光情況下)，並且支援機械快門與靜音電子快門。另外則是支援207組相位對焦點與人工智慧眼部自動對焦，感光度則可達ISO 51200，並且能擴展至ISO 204800。

錄影功能部分，Z50支援無裁切4K@30fps拍攝效果，甚至可支援1080p@120fps拍攝模式。

不過，Z50並未搭載機身防震設計，主要是透過鏡頭達成防震效果，搭配新款1120mAh容量設計的EN-EL25電池，約可讓Z50拍攝時間達280或320張 (取決於是否開啟電子取景器)，機身則僅配置單一SD記憶卡卡槽，同時最高僅能支援至SDXC UHS I規格。

與Z50搭配的兩組kit鏡各為DX 50-250 f/4.5-6.3 VR，以及Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR，兩款鏡頭均配置4.5級防震功能。

價格部分，Z50單機身售價為860美元，預計在今年11月正式推出，搭配兩組kit鏡的售價分別為1350美元及1000美元。

分享

分享

分享
分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

相機Nikon

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

耳機新時代 極致享受不受「線」

2019-10-12 21:50

相機指數之後 DXOMARK再次以聲音表現評測手機效能

2019-10-11 08:15

Intel展示以PCIe為呈現的模組化PC設計 更具佈署應用彈性

2019-10-11 08:13

Intel與AMD合作的第8代Core i處理器G系列 確定明年1月底停產

2019-10-11 08:12

微軟透露UWP形式打造的Windows App 將能用於Surface Duo

2019-10-10 11:15

提防RISC-V架構大舉攻入 Arm開始免費提供嵌入式處理器客製化指令集

2019-10-10 11:11

宏碁ConceptD力挺 台灣三太子吳建衡勇闖巴紐秘境

2019-10-09 17:34

針對人工智慧、3D繪圖等專業需求 Intel更新Xeon W-2200系列處理器

2019-10-09 12:40

最高達20.5%降幅 Intel確認不帶顯示卡的第9代Core i桌機版處理器降價

2019-10-09 12:38

NCC貼文結合NBA時事梗 宣達4K政策引熱議

2019-10-08 22:48

Fitbit在台推出 內建麥克風的智慧手錶 Versa 2

2019-10-08 21:39

Mac外接滑鼠滾輪不能平滑捲動？教你Mos for macOS開啟

2019-10-08 18:29

Fitbit新智慧手表Versa 2也能恆亮 將在台開賣

2019-10-08 17:58

Galaxy Watch Active 2 Under Armour聯名款在台推出

2019-10-08 09:08

GoPro新品登台 Hero 8更防抖、Max主打全景攝影還能防水

2019-10-06 18:40

用CPU廢熱烤鬆餅 AMD與Intel誰煎得更好吃？

2019-10-05 20:50

Sony揭曉操作反應更快、更聰明的高階全片幅無反相機α9 II

2019-10-05 08:19

LG打造的真無線耳機Tone+ Free，可透過紫外線殺菌安心配戴

2019-10-05 08:16

蘋果自爆入耳式AirPods 3 全新外型支援降噪

2019-10-04 20:22

Intel揭曉新款Core X系列極致版處理器 首波推出4款

2019-10-04 07:52

Logitech G Pro X可自行交換各區塊鍵軸 打造個人化機械式鍵盤

2019-10-04 07:46

華碩ZenPower 10000 QC3.0燈效超花俏 一次快充兩台

2019-10-03 20:33

宏碁全新ConceptD概念家創系列開賣 登錄送近萬元軟體

2019-10-03 18:39

HTC VIVE COSMOS今天正式開賣 無需安裝定位器

2019-10-03 17:05

以「概念家 創」作為品牌中文名 宏碁ConceptD系列筆電、桌機登台

2019-10-03 15:32

宏達電高階PC VR產品開賣 售價2.29萬元

2019-10-03 14:21

微軟更新Surface Laptop 3 首度增加AMD處理器、15吋規格選項

2019-10-03 11:35

Surface Pro 7升級 同樣強調結合觸控、手寫與聲音互動操作體驗

2019-10-03 11:35

微軟推出圓形外觀「真」無線耳機 與Office 365等服務相容

2019-10-03 11:11

攜手高通 微軟以Surface Pro X重回Arm架構裝置市場

2019-10-03 11:11

搭載Windows 10 X作業系統 微軟打造搭載雙螢幕設計的Surface Neo

2019-10-03 11:10

微軟藉由雙螢幕設計的Surface Duo重返手機市場競爭

2019-10-03 10:12

觀點／微軟以Windows 10 X再次喚醒雙螢幕裝置使用趨勢

2019-10-03 09:55

Google讓使用者能透過VR 一覽法國凡爾賽宮細節

2019-10-03 09:54

結合太陽眼鏡與音響功能的Bose Frames 開放台灣市場銷售

2019-10-03 09:52

對應更豐富拍攝需求 GoPro HERO8 Black、GoPro Max環景相機同步亮相

2019-10-03 09:32

更輕巧、時尚 加入數位錶圈介面的Galaxy Watch Active 2登台

2019-10-02 14:55

Google再以Jacquard技術 與Levi’s打造第二款智慧牛仔外套

2019-10-02 08:35

安控升級！監視器搭載AI 自動辨別入侵者是誰

2019-10-01 21:13
看更多

熱門文章

你真的會用iPhone拍照嗎？iPhone 11系列五大拍攝及後製技巧

2019-10-12 19:28

耳機新時代 極致享受不受「線」

2019-10-12 21:50

Google發表會還沒來 Pixelbook Go實機照及試用影片已曝光

2019-10-12 17:37

支援90Hz螢幕畫面更新率、65W快充的OPPO Reno Ace正式亮相

2019-10-12 14:48

Ubisoft透過《Rabbids Coding》讓更多人簡單學習編碼

2019-10-12 14:49

型號「SM-N770F」 三星可能針對歐洲市場推出親民款Galaxy Note新機

2019-10-13 11:42

蘋果官網開始加入銷售Xbox One無線控制手把行列

2019-10-12 14:48

微軟讓眾人均可上網計畫Airband 預計擴展至非洲、拉丁美洲與亞洲部分地區

2019-10-12 14:49

增加點擊意願 Google利用深度學習降低廣告重複投放情況

2019-10-12 14:48

uberPET開始在美國推行 讓使用者能更容易帶著寵物搭車出遊

2019-10-12 14:49

繼EC-05之後 YAMAHA再推兩款都市通勤使用電動車

2019-10-13 11:32

Nikon終於推出APS-C片幅設計的無反相機Z50

2019-10-13 11:21

強化版OnePlus 7T Pro與麥拉倫特別款式 同步於英國亮相

2019-10-13 11:23

桌機版Google Search將加入更容易識別的搜尋結果呈現模式

2019-10-13 11:34

SafeHalo系統將能阻止駕駛在行車過程分心使用手機

2019-10-13 11:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top