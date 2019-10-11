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相機指數之後 DXOMARK再次以聲音表現評測手機效能

2019-10-11 08:15聯合新聞網 楊又肇

成為諸多手機品牌比較相機功能時經常引用指數之後，DXOMARK稍早宣布啟用全新評測指數－「聲音」。

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依照DXOMARK說明，在聲音評測指數中會分別量測一般戶外、實驗室，以及包含應用在影片播放、遊戲遊玩等情境，手機裝置的聲音表現效果，同時將會透過聲音播放、錄音進行加總計分。

在進一步解說中，DXOMARK表示包含聲音播放或聲音錄製部分，都會從整體音質表現、動態範圍表現、空間感表現、不同音量表現、音場表現綜合計算，最終再以聲音播放或聲音錄製計分加總計算。

同時，DXOMARK內部也建造專門測試裝置的實驗室，並且由專屬團隊負責評測各項裝置的聲音播放、錄音表現，同時期望透過增加全新評測項目指數，讓使用者能透過這些指數了解手機在內裝置的聲音表現，藉此更容易選購合適產品。

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而依照DXOMARK目前統計，手機項目中由華為Mate 20 X取得領先，以總分75分表現奪得首位，第二位則是蘋果去年推出的iPhone XS Max，分數達74分，今年推出的iPhone 11 Pro Max則位居第三，總計分數僅達71分。

至於三星今年推出的Galaxy Note 10+分數則為66分，上半年推出的Galaxy S10+分數則為65分。而Sony Mobile今年推出的旗艦手機Xperia 1，在DXOMARK的評測之下只有45分表現，不確定是否與相機評測結果一樣，或許又是DXOMARK的評測基準與Sony Mobile設計理念明顯不同。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 11 Pro MaxiPhoneSony華為iPhone X三星
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