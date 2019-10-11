Intel與AMD合作的第8代Core i處理器G系列 確定明年1月底停產

2019-10-11 08:12 聯合新聞網 楊又肇



2017年宣布推出結合Vega顯示架構的第8代Core i處理器G系列，Intel稍早證實將會在2020年1月31日之後停止生產，同時也確認最終供貨時間將是2020年7月31日。

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結合AMD客製化Vega顯示架構GPU，並且以第8代Core i處理器架構Coffee Lake-H為設計基礎，由轉戰Intel的前AMD架構師Raja Koduri所主導G系列處理器，是Intel首度與AMD合作產物。

規格方面，分別推出整合Radeon RX Vega M GH顯示核心的Core i7-8809G與Core i7-8709G，以及整合Radeon RX Vega M GL顯示核心的Core i7-8706G、Core i7-8705G，以及Core i5-8305G總計5款處理器設計。

而此系列處理器除了應用在Intel本身推出的NUC裝置，同時也應用在HP、Dell、宏碁在內品牌打造筆電產品內，並且強調將能讓筆電發揮更大運算效能。

不過，此系列處理器正式進入市場之後，實際銷售表現看起來是叫好不叫座，或許因此造成Intel重新審視此項產品是否需要繼續。而從目前決定來看，顯然Intel已經決定放棄此項產品，畢竟處理器本身整合的顯示卡效能再高，不少玩家還是會選擇額外搭載獨立顯示卡，藉此增加更高顯示效能表現。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》