微軟透露UWP形式打造的Windows App 將能用於Surface Duo

對於稍早對外揭曉採用Android作業系統的Surface Duo，微軟在回覆開發者相關質疑中，透露Surface Duo將可相容使用以Universal Windows Platform形式打造的App。

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依照微軟先前說法，透過Surface Duo串接Google Play Store應用資源，同時也能使用微軟旗下服務，將能藉此發揮更大效益。

由於採用Android作業系統，而非原本Windows 10作業系統，難免讓開發者質疑微軟是否在此款裝置捨棄以Universal Windows Platform形式打造的App設計。但就微軟相關回應說法，則強調Surface Duo依然支援使用Universal Windows Platform形式打造的App，意味開發者仍可將過往打造App內容帶到Surface Duo使用。

不過，從微軟的敘述比較可能是藉由Visual Studio開發工具中的Xamarin設計資源，透過讓Android、iOS與Windows應用程式能共用編碼內容，進而透過轉譯方式輸出成不同平台對應版本。

因此從微軟回應說法猜測，或許說明可將原本以Universal Windows Platform形式打造的App，藉由Xamarin工具轉換成Android平台相容App，如此即可在Surface Duo執行運作，或是透過其他模擬方式達成相容使用效果。

但這樣的說法，或許無法說服過去以來支持Universal Windows Platform設計的開發者，因此微軟後續將相關回應內容移除。

以目前微軟立場而言，應該不太可能再次挑戰智慧型手機作業系統發展，畢竟目前Android、iOS平台已經形成相當龐大發展規模，縱使目前Windows 10作業系統已經累積將近10億的用戶人數，微軟依然無法在行動裝置作業系統搶下明顯市佔，因此最後選擇擁抱競爭對手的作業系統，並且將本身應用服務帶到更多市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》