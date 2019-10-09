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最高達20.5%降幅 Intel確認不帶顯示卡的第9代Core i桌機版處理器降價

2019-10-09 12:38楊又肇

更新：依照Intel的說法，此次調整處理器價格，是呼應市場實際需求，但也強調先前採用價位設計，原本就是以未整合內建顯示卡設計版本為主，因此額外提供內建顯示卡效能設計，其實是額外加值設計。

針對去年推出不具備內建顯示卡、型號結尾為F的第9代Core i桌機版處理器，Intel稍早確認未來型號結尾為F的處理器價格將會有比例不同的調降比例，最高達20.5%

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在一開始推出不具備內建顯示卡、型號結尾為F的第9代Core i桌機版處理器時，Intel方面仍將價格設定與整合內建顯示卡的處理器版本相同，僅讓這些處理器實際進入零售市場，讓通路因應需求調整價格。

雖然價格與原本設計實際差異仍不算明顯，但至少Intel官方正式宣佈包含Core i9-9900KF、Core i7-9700KF、Core i5-9600KF、Core i3-9350KF，以及Core i7-9700F、Core i5-9500F、Core i5-9400F與Core i3-9100F都將調降售價，同時降幅介於5.1%至20.5%之後，意味這些處理器實際進入零售市場銷售時，將會有更大明顯價格差距產生。

而之所以會有這樣的調整，或許也與AMD近期銷售表現成長，另一方面也可能配合Intel本身即將在2020年推出全新自有顯示卡產品有關。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

處理器顯示卡Intel

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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