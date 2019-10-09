針對人工智慧、3D繪圖等專業需求 Intel更新Xeon W-2200系列處理器

延續上週提前揭曉將推出4款全新Core X系列極致版處理器，並且將處理器型號改為全新命名方式消息後，Intel稍早也宣布推出新款Xeon W-2200系列，主要針對工作站及包含數據科學、電腦視覺、3D處理或邊緣運算等專業運算需求打造，強調在人工智慧推理效率比前一代Xeon W-2100系列快上2.2倍，而在4K影片剪輯效率更快上11%，3D建模效率更提昇10％，而在遊戲編碼編譯效率則是提高10%。

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此次更新處理器規格，包含18核心及36線程設計的Xeon W-2295、14核心及28線程設計的Xeon W-2275、12核心及24線程設計的Xeon W-2265、10核心及20線程設計的Xeon W-2255、8核心及16線程設計的Xeon W-2245、6核心及12線程設計的Xeon W-2235、4核心及8線程設計的Xeon W-2225，以及同為4核心及8線程設計的Xeon W-2223，其中熱設計功耗最高達165W，相比Xeon W-2100系列增加25W。

而此次更新除了加入最高18核心及36線程設計，最高運作時脈從4.5GHz提高為4.8GHz，記憶體更支援高達1TB DDR4-2993規格，更支援高達72組PCIe 3.0、VORC (CPU模擬RAID技術)，另外也支援記憶體ECC校正、RAS、Turbo Boost 3.0與DL Boost技術，以及包含Thunderbolt 3、Optane記憶體，以及vPro技術。

同時，新款Xeon W-2200系列也支援i225 2.5GHz乙太網路，以及Wi-Fi 6 Gig+ AX200無線網路晶片設計。

建議售價方面，Xeon W-2295建議售價為1333美元，而入門款Xeon W-2223建議售價則為294美元，同時此次推出的處理器價格更比前一款產品減少高達48%，預計會在今年11月出貨。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》