Mac外接滑鼠滾輪不能平滑捲動？教你Mos for macOS開啟

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記得剛接觸 Mac 是使用 MacBook Pro，當年很習慣使用 USB 外接滑鼠（可能從 Windows 而來的習慣），後來發現觸控板才是 MacBook 最偉大的發明，熟悉觸控板後就能在彈指間以手勢進行更多操作，大幅節省時間，也讓 macOS 使用變得更為順手。換到 iMac 桌上型電腦後依然習慣使用 Magic Mouse 和 Magic Keyboard 組合，雖然 Magic Mouse 一直為人詬病，像是很扁平的設計不好握、充電時無法使用等等，但嘗試過幾種大家推薦的滑鼠後最終仍回來繼續使用，只能說習慣是一件很神奇的事，而且真的不容易改變。

就拿 Mac 電腦在外接 USB 滑鼠來說，最常遇到的問題是滾輪無法「平滑捲動」，平滑捲動是 Mac 很不一樣的設計，習慣後操作時會覺得非常平順，提升使用體驗，不過只有在使用 Magic Trackpad 或 Magic Mouse 時才有效果，如果接上 USB 滑鼠會發現在捲動時一卡一頓，可別以為是你的滑鼠壞了，只要經過設定一樣可以有相同效果。

本文要推薦的「Mos」是 macOS 免費應用程式，主要功能是讓 USB 外接滑鼠在 macOS 上也能實現平滑捲動效果，亦可翻轉滾輪方向，因為在 macOS 滑鼠捲動方向相反，可能會造成一些使用者不習慣，透過 Mos 可以達到「Scroll Reverser」效果，也能選擇要在那些應用程式開啟或關閉平滑捲動、反轉捲動方向功能。

Mos 對於在 macOS 上外接 USB 滑鼠的使用者來說是一個必備工具。

MOS for macOS https://mos.caldis.me/

使用教學

STEP 1

開啟 MOS 官方網站，點選「馬上下載」就能獲取 .dmg 檔案，MOS 本身也是一個開放原始碼專案，可以從 GitHub 找到相關檔案、安裝和版本說明。

STEP 2

開啟檔案後將 Mos 拖曳到「應用程式」資料夾，執行就能在上方工具列看到。

點選後會有「滾動監視」和「偏好設定」兩個選項，滾動監視是查看滾輪運作的效果，以圖表方式呈現，不過看起來很專業不一定每個人都會用到，直接點選「偏好設定」進行細部相關操作。

STEP 3

在基本的捲動選項上勾選「平滑捲動」就能讓滑鼠滾輪有 Magic Mouse 的捲動效果，另一個翻轉方向是設定讓滾輪捲動時上下顛倒，Mac 若要往下捲動是滾輪向上，Windows 則是方向相同，如果和你的使用習慣不同，亦可透過 Mos 翻轉方向功能來翻轉滑鼠滾輪的方向。

在高級的設定功能中，Mos 還提供暫時性的轉換、禁用快捷鍵設定，亦能調整單次捲動的最短距離、速度增益和持續時間細節，不用擔心調錯選項，可以快速恢復為預設值。

Mos 還有黑名單白名單模式，針對個別的應用程式開啟或停用平滑捲動、翻轉滾輪方向，相當方便且個人化，如果只想在特定的應用程式開啟 Mos 功能，就可以在「例外」頁面進行相關設定。也別忘了將「開機啟用」打開，就能在系統登錄時自動執行 Mos。

值得一試的三個理由： 1.在 macOS 實現外接滑鼠滾輪的平滑捲動功能 2.可以調整滾輪捲動方向，翻轉方向以符合使用習慣 3.針對應用程式個別設定開啟或停用平滑或翻轉功能

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》