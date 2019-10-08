親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

諾貝爾物理學獎得主揭曉！ 三學者共獲殊榮

Mac外接滑鼠滾輪不能平滑捲動？教你Mos for macOS開啟

2019-10-08 18:29免費資源網路社群

分享

記得剛接觸 Mac 是使用 MacBook Pro，當年很習慣使用 USB 外接滑鼠（可能從 Windows 而來的習慣），後來發現觸控板才是 MacBook 最偉大的發明，熟悉觸控板後就能在彈指間以手勢進行更多操作，大幅節省時間，也讓 macOS 使用變得更為順手。換到 iMac 桌上型電腦後依然習慣使用 Magic Mouse 和 Magic Keyboard 組合，雖然 Magic Mouse 一直為人詬病，像是很扁平的設計不好握、充電時無法使用等等，但嘗試過幾種大家推薦的滑鼠後最終仍回來繼續使用，只能說習慣是一件很神奇的事，而且真的不容易改變。

就拿 Mac 電腦在外接 USB 滑鼠來說，最常遇到的問題是滾輪無法「平滑捲動」，平滑捲動是 Mac 很不一樣的設計，習慣後操作時會覺得非常平順，提升使用體驗，不過只有在使用 Magic Trackpad 或 Magic Mouse 時才有效果，如果接上 USB 滑鼠會發現在捲動時一卡一頓，可別以為是你的滑鼠壞了，只要經過設定一樣可以有相同效果。

本文要推薦的「Mos」是 macOS 免費應用程式，主要功能是讓 USB 外接滑鼠在 macOS 上也能實現平滑捲動效果，亦可翻轉滾輪方向，因為在 macOS 滑鼠捲動方向相反，可能會造成一些使用者不習慣，透過 Mos 可以達到「Scroll Reverser」效果，也能選擇要在那些應用程式開啟或關閉平滑捲動、反轉捲動方向功能。

Mos 對於在 macOS 上外接 USB 滑鼠的使用者來說是一個必備工具。

MOS for macOS

https://mos.caldis.me/

使用教學

STEP 1

開啟 MOS 官方網站，點選「馬上下載」就能獲取 .dmg 檔案，MOS 本身也是一個開放原始碼專案，可以從 GitHub 找到相關檔案、安裝和版本說明。

STEP 2

開啟檔案後將 Mos 拖曳到「應用程式」資料夾，執行就能在上方工具列看到。

點選後會有「滾動監視」和「偏好設定」兩個選項，滾動監視是查看滾輪運作的效果，以圖表方式呈現，不過看起來很專業不一定每個人都會用到，直接點選「偏好設定」進行細部相關操作。

STEP 3

在基本的捲動選項上勾選「平滑捲動」就能讓滑鼠滾輪有 Magic Mouse 的捲動效果，另一個翻轉方向是設定讓滾輪捲動時上下顛倒，Mac 若要往下捲動是滾輪向上，Windows 則是方向相同，如果和你的使用習慣不同，亦可透過 Mos 翻轉方向功能來翻轉滑鼠滾輪的方向。

在高級的設定功能中，Mos 還提供暫時性的轉換、禁用快捷鍵設定，亦能調整單次捲動的最短距離、速度增益和持續時間細節，不用擔心調錯選項，可以快速恢復為預設值。

Mos 還有黑名單白名單模式，針對個別的應用程式開啟或停用平滑捲動、翻轉滾輪方向，相當方便且個人化，如果只想在特定的應用程式開啟 Mos 功能，就可以在「例外」頁面進行相關設定。也別忘了將「開機啟用」打開，就能在系統登錄時自動執行 Mos。

值得一試的三個理由：

1.在 macOS 實現外接滑鼠滾輪的平滑捲動功能

2.可以調整滾輪捲動方向，翻轉方向以符合使用習慣

3.針對應用程式個別設定開啟或停用平滑或翻轉功能

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

滑鼠macOSMacBook

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
https://free.com.tw/
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

Fitbit新智慧手表Versa 2也能恆亮 將在台開賣

2019-10-08 17:58

Galaxy Watch Active 2 Under Armour聯名款在台推出

2019-10-08 09:08

GoPro新品登台 Hero 8更防抖、Max主打全景攝影還能防水

2019-10-06 18:40

用CPU廢熱烤鬆餅 AMD與Intel誰煎得更好吃？

2019-10-05 20:50

Sony揭曉操作反應更快、更聰明的高階全片幅無反相機α9 II

2019-10-05 08:19

LG打造的真無線耳機Tone+ Free，可透過紫外線殺菌安心配戴

2019-10-05 08:16

蘋果自爆入耳式AirPods 3 全新外型支援降噪

2019-10-04 20:22

Intel揭曉新款Core X系列極致版處理器 首波推出4款

2019-10-04 07:52

Logitech G Pro X可自行交換各區塊鍵軸 打造個人化機械式鍵盤

2019-10-04 07:46

華碩ZenPower 10000 QC3.0燈效超花俏 一次快充兩台

2019-10-03 20:33

宏碁全新ConceptD概念家創系列開賣 登錄送近萬元軟體

2019-10-03 18:39

HTC VIVE COSMOS今天正式開賣 無需安裝定位器

2019-10-03 17:05

以「概念家 創」作為品牌中文名 宏碁ConceptD系列筆電、桌機登台

2019-10-03 15:32

宏達電高階PC VR產品開賣 售價2.29萬元

2019-10-03 14:21

微軟更新Surface Laptop 3 首度增加AMD處理器、15吋規格選項

2019-10-03 11:35

Surface Pro 7升級 同樣強調結合觸控、手寫與聲音互動操作體驗

2019-10-03 11:35

微軟推出圓形外觀「真」無線耳機 與Office 365等服務相容

2019-10-03 11:11

攜手高通 微軟以Surface Pro X重回Arm架構裝置市場

2019-10-03 11:11

搭載Windows 10 X作業系統 微軟打造搭載雙螢幕設計的Surface Neo

2019-10-03 11:10

微軟藉由雙螢幕設計的Surface Duo重返手機市場競爭

2019-10-03 10:12

觀點／微軟以Windows 10 X再次喚醒雙螢幕裝置使用趨勢

2019-10-03 09:55

Google讓使用者能透過VR 一覽法國凡爾賽宮細節

2019-10-03 09:54

結合太陽眼鏡與音響功能的Bose Frames 開放台灣市場銷售

2019-10-03 09:52

對應更豐富拍攝需求 GoPro HERO8 Black、GoPro Max環景相機同步亮相

2019-10-03 09:32

更輕巧、時尚 加入數位錶圈介面的Galaxy Watch Active 2登台

2019-10-02 14:55

Google再以Jacquard技術 與Levi’s打造第二款智慧牛仔外套

2019-10-02 08:35

安控升級！監視器搭載AI 自動辨別入侵者是誰

2019-10-01 21:13

Bose可穿戴式音響產品 Bose太陽眼鏡上市

2019-10-01 12:13

針對大眾化直播需求 Razer打造可顯示圖像收音麥克風

2019-10-01 08:30

動手玩／採用織紋材質 Seagate Backup Plus Ultra Touch外接行動硬碟

2019-10-01 08:30

Razer新款Nari Ultimate耳機可隨著Xbox One遊戲產生震動效果

2019-09-30 09:40

一加正式揭曉電視產品 同時支援Google、亞馬遜數位助理服務

2019-09-30 09:38

NVIDIA用人工智慧技術 線上直播能輕易去背

2019-09-30 09:37

Canon推出鎖定女性用戶需求的入門款無反相機EOS M200

2019-09-29 11:43

簡單玩／具備最快操作反應速度 同時更加輕盈的Razer Viper電競滑鼠

2019-09-29 11:18

愛奇藝攜手STUDIO A首推學生專案 搭Apple教育價最高可省1萬5

2019-09-29 10:57

亞馬遜公布系列整合Alexa數位助理服務產品 打造智慧眼鏡、智慧微波爐

2019-09-27 11:24

以深度學習技術打造 Facebook在Oculus Quest加入手勢追蹤功能

2019-09-27 10:59

與HTC VIVE Cosmos對抗 Oculus Quest也能與PC連接使用VR內容

2019-09-27 10:59
看更多

熱門文章

反送中越演越烈 中華民國國旗emoji「被蒸發」

2019-10-08 16:05

簡單看／macOS 10.15 Catalina重點改變在哪裡？

2019-10-08 09:09

微軟重返手機戰場，竟拿死對頭Android打頭陣！雙螢幕新機背後，它在想什麼？

2019-10-08 16:21

追蹤東南亞網路間諜攻擊 Palo Alto發現「PKPLUG」團體

2019-10-08 09:23

Gogoro獨家與7-ELEVEN合作預購Gogoro 3 Plus新色「芝麻灰」

2019-10-08 09:08

realme X2 Pro即將對外揭曉 可能成最便宜S855+處理器手機

2019-10-08 09:06

Uber Eats進駐全台15座城市 攜手c!ty’super推行高檔生鮮品外送服務

2019-10-08 09:07

Galaxy Watch Active 2 Under Armour聯名款在台推出

2019-10-08 09:08

Waves在台成立實驗室 就近與台灣業者推動音訊應用產品

2019-10-08 09:08

Mac外接滑鼠滾輪不能平滑捲動？教你Mos for macOS開啟

2019-10-08 18:29

Pixel 4的新版Google Assistant將更快回答使用者提問

2019-10-08 09:07

Fitbit新智慧手表Versa 2也能恆亮 將在台開賣

2019-10-08 17:58

Toyota透過虛擬實境「手把手」訓練機器人學習更細膩動作

2019-10-08 09:07

宏達電製作 VR電影《祈禱》9日高雄首映

2019-10-08 17:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top