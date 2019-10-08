Galaxy Watch Active 2 Under Armour聯名款在台推出

在台宣布推出新款智慧手錶Galaxy Watch Active 2之後，三星很快地也宣布在台推出Galaxy Watch Active 2 Under Armour聯名款，其中獨家整合UA HOVR系列智能晶片運動鞋與MapMyRun體驗，協助跑者改善跑步形態，進而提升運動表現。。

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建議售價部分，Galaxy Watch Active 2 Under Armour聯名款將以新台幣11500價格銷售，預計在10月13日於全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、燦坤指定門市及各大經銷通路推出。而在11月30日前購買，隨貨將附贈無線閃充充電板，以及UNDER ARMOUR指定HOVR慢跑鞋款千元抵用券。

此外，配合Galaxy Watch Active2上市，三星也將提供指定錶帶8折優惠。

除了錶身基本外型設計與功能沒有太大差異，Galaxy Watch Active2 Under Armour將可在使用者運動期間提供語音提示，以及震動觸覺回饋，並且依照手錶或搭載Under Armour HOVR系列智能晶片運動鞋所量測數據，給予使用者即時運動上的指導，另外也能在運動訓練後，透過手機檢視數據分析與後續運動指導。

另外，Galaxy Watch Active 2 Under Armour聯名款將會附贈6個月的MapMyRun Premium會員服務，讓使用者能獲得進一步的運動訓練效果。

而錶身將會以輕量、時尚運動風的鋁合金材質打造，同樣提供兩款尺寸，分別為搭配黑色錶帶的44mm規格，以及搭配灰色錶帶的40mm款式，而錶帶均採用氟橡膠 (FKM)材質設計，而錶面也會搭載Under Armour合作設計版本。

台灣上市版本主要是以44mm為主，尚未引進40mm款式。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》