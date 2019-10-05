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用CPU廢熱烤鬆餅 AMD與Intel誰煎得更好吃？

2019-10-05 20:50T客邦

AMD 與 Intel 間的競爭趨於白熱化，而且雙方的較量還從「跑分軟體」打到了「料理烹調」戰場？！

大家都知道 CPU 在運作時會發出高溫與廢熱，所以具備好的散熱器材與溫度控制，自然是每位 DIY 玩家都要面對的嚴肅課題，例如在超頻界就經常看見液態氮等冷卻方式，想盡辦法榨乾 CPU 的極限效能。

不過由 CPU 所產出的「廢熱」，有時或許不見得真的「廢」，若當成「熱源」來善加利用，煎煎鬆餅等小東西可能挺有搞頭。

▲ 圖片來源：Tom's Hardware
▲ 圖片來源：Tom's Hardware
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近日國外著名的硬體評測網站 Tom's Hardware，就舉辦了一場很有意思的比拼，他們取得了兩顆商業級的高階 CPU，分別為 Intel Core i9-9980XE 與 AMD Threadripper 2990WX，將散熱器給拆掉後，於 CPU 之上擺放了小小的平底鍋，試圖煎起鬆餅並看看誰的「成果」更讓人滿意。

▲ 圖片來源：Tom's Hardware
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在料理出爐之前要先警告讀者，Tom's Hardware 這麼做純粹是為了「有趣」與「實驗」，一般玩家請別在家中輕易嘗試，若把 CPU 或主機板搞壞那還算小問題，電源要是爆出火花就相當危險了。

根據測試，Intel Core i9-9980XE 拆掉散熱器後，光是待機溫度就有 74 度，若沒有多加調整情況就進行燒機，會發生過熱的問題導致當機。

▲ 圖片來源：Tom's Hardware
▲ 圖片來源：Tom's Hardware
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於是 Tom's Hardware 將 CPU 的溫度上限訂於 105 度，並在鬆餅鍋底部塗上散熱膏後，放上 CPU 開始「料理」。實驗發現，Intel CPU 讓整個鬆餅從麵糊轉成凝固得花上 16～18 分鐘，但若要讓內部全熟，可能得再烤個 10 分鐘左右。

整個「料理過程」中，Intel 的測試平台僅當機了一次。

但 AMD 方面的表現似乎就不太好，雖然 Threadripper 2990WX 的上蓋表面積比起 Intel Core i9-9980XE 大上不少，理論上導熱會更平均，煎出來的鬆餅會更好吃，不過最後事與願違。

▲ 圖片來源：Tom's Hardware
▲ 圖片來源：Tom's Hardware
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Threadripper 2990WX 拆掉散熱器後，待機溫度最高僅有 50 度，但 Tom's Hardware 啟動燒機流程後，卻一直無法將 CPU 的極限溫度拉高，系統總是直接死當，即便為電壓調節模組加上散熱器，也無法重新啟動測試平台，所以最終煎餅並沒有成型。

就結論來說，如果你想拿 CPU 來煎鬆餅，Intel Core i9-9980XE 會是個比較好的選擇，看來這次喊「真香」的會是 Intel 而非 AMD 了。

來源：Tom's Hardware

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

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《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。
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