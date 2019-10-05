親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

開槍影片曝光！元朗休班警被擲燃燒物 少年大腿中槍傷勢嚴重

今天公祭明天忘記！徐國勇不存在的SOP 氣炸消防員

Sony揭曉操作反應更快、更聰明的高階全片幅無反相機α9 II

2019-10-05 08:19楊又肇

Sony稍早宣布更新高階全片幅無反相機α9 II，相比2017年推出的α9具備更快操作體驗，以及更聰明的自動對焦表現。

分享

感光元件依然維持採用2420萬畫素Exmor RS CMOS設計，同樣維持每秒最高10張的機械快門表現，以及最高每秒20張的電子快門高速拍攝效果，至於自動對焦點數量依然是693點，並且對應93%覆蓋面積，相位對焦點數量則是425點。

而藉由導入人工智慧應用的新款Bionz X處理器，α9 II將可對應高達60次持續自動對焦，以及每秒自動計算曝光效果，另外也支援人眼或動物眼部對焦。機身部分同樣針對握把部分做了強化，並且加入5軸機身防震效果，將可對應減緩手震產生影響。

拍攝部分，α9 II支援4K錄影功能，但僅能記錄8位元色，無法像α7R IV額外支援10位元色，以及S-Log2與S-Log3記錄格式。

連接介面則包含Sony專用熱靴座，可對應使用外接麥克風、外接閃光燈等配件，連接埠則採用USB-C 3.2規格，並且支援HDMI輸出，以及麥克風、耳機共用插孔，電池同樣採用Sony新款Z系列電池，滿電情況約可對應500-690張拍攝需求 (不開啟電子觀景窗)，另外也能透過垂直手把擴充第二組電池。

記憶卡插槽部分，α9 II則是搭載兩組SD記憶卡槽設計，支援UHS-II或UHS-I規格記憶卡，並且透過雙卡槽確保拍攝工作不會因為單一記憶卡或卡槽損壞產生影響。

建議售價方面，α9 II單機身將以4500美元價格銷售，預計會在今年11月正式推出。

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

蘋果自爆入耳式AirPods 3 全新外型支援降噪

2019-10-04 20:22

LG打造的真無線耳機Tone+ Free，可透過紫外線殺菌安心配戴

2019-10-05 08:16

Intel揭曉第十代Core X系列極致版處理器 首波推出4款

2019-10-04 07:52

Logitech G Pro X可自行交換各區塊鍵軸 打造個人化機械式鍵盤

2019-10-04 07:46

華碩ZenPower 10000 QC3.0燈效超花俏 一次快充兩台

2019-10-03 20:33

宏碁全新ConceptD概念家創系列開賣 登錄送近萬元軟體

2019-10-03 18:39

HTC VIVE COSMOS今天正式開賣 無需安裝定位器

2019-10-03 17:05

以「概念家 創」作為品牌中文名 宏碁ConceptD系列筆電、桌機登台

2019-10-03 15:32

宏達電高階PC VR產品開賣 售價2.29萬元

2019-10-03 14:21

微軟更新Surface Laptop 3 首度增加AMD處理器、15吋規格選項

2019-10-03 11:35

Surface Pro 7升級 同樣強調結合觸控、手寫與聲音互動操作體驗

2019-10-03 11:35

微軟推出圓形外觀「真」無線耳機 與Office 365等服務相容

2019-10-03 11:11

攜手高通 微軟以Surface Pro X重回Arm架構裝置市場

2019-10-03 11:11

搭載Windows 10 X作業系統 微軟打造搭載雙螢幕設計的Surface Neo

2019-10-03 11:10

微軟藉由雙螢幕設計的Surface Duo重返手機市場競爭

2019-10-03 10:12

觀點／微軟以Windows 10 X再次喚醒雙螢幕裝置使用趨勢

2019-10-03 09:55

Google讓使用者能透過VR 一覽法國凡爾賽宮細節

2019-10-03 09:54

結合太陽眼鏡與音響功能的Bose Frames 開放台灣市場銷售

2019-10-03 09:52

對應更豐富拍攝需求 GoPro HERO8 Black、GoPro Max環景相機同步亮相

2019-10-03 09:32

更輕巧、時尚 加入數位錶圈介面的Galaxy Watch Active 2登台

2019-10-02 14:55

Google再以Jacquard技術 與Levi’s打造第二款智慧牛仔外套

2019-10-02 08:35

安控升級！監視器搭載AI 自動辨別入侵者是誰

2019-10-01 21:13

Bose可穿戴式音響產品 Bose太陽眼鏡上市

2019-10-01 12:13

針對大眾化直播需求 Razer打造可顯示圖像收音麥克風

2019-10-01 08:30

動手玩／採用織紋材質 Seagate Backup Plus Ultra Touch外接行動硬碟

2019-10-01 08:30

Razer新款Nari Ultimate耳機可隨著Xbox One遊戲產生震動效果

2019-09-30 09:40

一加正式揭曉電視產品 同時支援Google、亞馬遜數位助理服務

2019-09-30 09:38

NVIDIA用人工智慧技術 線上直播能輕易去背

2019-09-30 09:37

Canon推出鎖定女性用戶需求的入門款無反相機EOS M200

2019-09-29 11:43

簡單玩／具備最快操作反應速度 同時更加輕盈的Razer Viper電競滑鼠

2019-09-29 11:18

愛奇藝攜手STUDIO A首推學生專案 搭Apple教育價最高可省1萬5

2019-09-29 10:57

亞馬遜公布系列整合Alexa數位助理服務產品 打造智慧眼鏡、智慧微波爐

2019-09-27 11:24

以深度學習技術打造 Facebook在Oculus Quest加入手勢追蹤功能

2019-09-27 10:59

與HTC VIVE Cosmos對抗 Oculus Quest也能與PC連接使用VR內容

2019-09-27 10:59

Facebook公布新虛擬實境頭戴裝置原形設計 以變焦模組對應更清晰視覺

2019-09-27 10:59

Facebook Horizon 將虛擬實境與真實互動結合社群

2019-09-27 10:56

Facebook著手研究擴增實境眼鏡 打造LiveMaps虛擬世界

2019-09-27 10:55

我的助理是大明星？亞馬遜Alexa將擬真山繆傑克森聲音

2019-09-26 20:19

真無線藍芽耳機掀戰火 對決蘋果

2019-09-26 14:36
看更多

熱門文章

寶可夢當機原因 外掛飛到三重抓寶

2019-10-04 15:25

凋零？微軟CEO：Windows作業系統不再是集團未來

2019-10-04 21:16

蘋果自爆入耳式AirPods 3 全新外型支援降噪

2019-10-04 20:22

5G讓公務員笑了！10幾層樓高監視器 Zoom-In到河裡硬幣

2019-10-04 17:10

觀點／高度簡化的Gogoro VIVA 會是Gogoro躍進下一步的跳板嗎？

2019-10-04 11:42

Sony準備開放所有PlayStation 4遊戲支援跨平台連線遊玩功能

2019-10-05 08:16

翻轉傳統語言學習模式，VoiceTube目標成為亞洲最大語言教育科技平台

2019-10-05 08:17

Sony揭曉操作反應更快、更聰明的高階全片幅無反相機α9 II

2019-10-05 08:19

LG打造的真無線耳機Tone+ Free，可透過紫外線殺菌安心配戴

2019-10-05 08:16

結合Soli技術，Pixel 4的浮空手勢功能將以「Motion Sense」為稱

2019-10-05 08:18

傳三星可能捨棄研發自主架構處理器，轉與Arm合作半客製化設計方案

2019-10-05 08:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top