Sony揭曉操作反應更快、更聰明的高階全片幅無反相機α9 II

Sony稍早宣布更新高階全片幅無反相機α9 II，相比2017年推出的α9具備更快操作體驗，以及更聰明的自動對焦表現。

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感光元件依然維持採用2420萬畫素Exmor RS CMOS設計，同樣維持每秒最高10張的機械快門表現，以及最高每秒20張的電子快門高速拍攝效果，至於自動對焦點數量依然是693點，並且對應93%覆蓋面積，相位對焦點數量則是425點。

而藉由導入人工智慧應用的新款Bionz X處理器，α9 II將可對應高達60次持續自動對焦，以及每秒自動計算曝光效果，另外也支援人眼或動物眼部對焦。機身部分同樣針對握把部分做了強化，並且加入5軸機身防震效果，將可對應減緩手震產生影響。

拍攝部分，α9 II支援4K錄影功能，但僅能記錄8位元色，無法像α7R IV額外支援10位元色，以及S-Log2與S-Log3記錄格式。

連接介面則包含Sony專用熱靴座，可對應使用外接麥克風、外接閃光燈等配件，連接埠則採用USB-C 3.2規格，並且支援HDMI輸出，以及麥克風、耳機共用插孔，電池同樣採用Sony新款Z系列電池，滿電情況約可對應500-690張拍攝需求 (不開啟電子觀景窗)，另外也能透過垂直手把擴充第二組電池。

記憶卡插槽部分，α9 II則是搭載兩組SD記憶卡槽設計，支援UHS-II或UHS-I規格記憶卡，並且透過雙卡槽確保拍攝工作不會因為單一記憶卡或卡槽損壞產生影響。

建議售價方面，α9 II單機身將以4500美元價格銷售，預計會在今年11月正式推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》