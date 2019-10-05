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LG打造的真無線耳機Tone+ Free，可透過紫外線殺菌安心配戴

2019-10-05 08:16楊又肇

LG稍早也宣布推出旗下首款真無線耳機Tone+ Free，除了同樣與Meridian Audio合作音訊技術，更強調在收納攜行盒加入紫外線殺菌功能。

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依照LG的說法，Tone+ Free會在兩次使用間隔過程以紫外線幫耳機殺菌，藉此確保使用者下一次配戴時，能讓耳機維持一定程度清潔。

會加上這樣的設計，LG認為耳機是市場者經常搭配手機使用配件，包含用來聆聽音樂、接聽電話，或是使用語音助理服務，但在使用過程往往會忽略耳機可能在配戴過程產生髒污，長久下來可能會造成耳朵細菌感染等問題。

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不過，LG並未說明加上紫外線殺菌功能是否影響原本耳機電力使用時間。若以目前公布數據來看，Tone+ Free單次電池使用續航時間可達6小時，配合收納攜行盒充電5分鐘就能充入約1小時的使用時間電量。

至於聲音技術則依然與Meridian Audio合作，藉此提供細膩音色表現。在此之前，LG已經在旗下音響產品與Meridian Audio維持長時間合作關係

Tone+ Free預計提供黑、白兩款配色，其中黑色款式將會在10月28日推出，白色款式則會在11月推出，建議售價則是26萬韓元 (約新台幣6500元)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紫外線耳朵

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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