Logitech G Pro X可自行交換各區塊鍵軸 打造個人化機械式鍵盤

2019-10-04 07:46 聯合新聞網 楊又肇



羅技稍早宣布推出新款機械式鍵盤Logitech G Pro X，標榜可依照使用需求調整不同區塊的鍵軸配置，藉此達成混軸使用效果。

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依照目前各廠在機械式鍵盤設計，通常會比照CHERRY鍵盤設計模式，區分採用紅軸、青軸、茶軸或黑軸在內鍵軸規格，而為了大量生產便利性與成本考量，通常一把鍵盤上的鍵軸都會採用相同規格。

不過，部分玩家會因為使用需求提出不同按鍵配置區塊採用不同鍵軸規格設計，因此才有廠商推出混軸設計的鍵盤，此次羅技推出的Logitech G Pro X機械式鍵盤便是在這樣的想法打造，並且加入可讓使用者依照個人需求自由配置的設計，因此形式上增加更多自由度。

整體設計來看，Logitech G Pro X採用92鍵配置的80%鍵盤形式，另外販售的交換用鍵軸，則區分羅技自行打造的GX鍵軸，包含GX Blue、GX Red與GX Brown，大致對應CHERRY生產的青軸、紅軸與茶軸，同樣對應不同敲擊手感。

而每組交換用鍵軸套件，都會包含20組鍵軸，並且隨附一組拆卸工具，使用者可以依據個人需求配置不同鍵軸規格，藉此打造更貼近個人需求的機械式鍵盤。

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若使用者不希望這麼麻煩的話，羅技也同步推出鍵軸不可拆卸版本，但鍵軸就是以GX Blue規格為主。

建議售價方面，Logitech G Pro X將以149.99美元價格銷售，而提供交換使用的鍵軸套件則以每組49.99美元價格銷售，至於鍵軸不可拆卸版本的Logitech G Pro X，則會以129.99美元價格銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》