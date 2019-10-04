Intel揭曉第十代Core X系列極致版處理器 首波推出4款

2019-10-04 07:52 聯合新聞網 楊又肇



接連揭曉代號Ice Lake與Comet Lake的第10代Core i系列處理器之後，Intel更進一步宣布同樣隸屬第10代Core系列的Core X系列極致版處理器，分別包含Core i9-10900X、Core i9-10920X、Core i9-10940X與Core i9-10980XE。

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架構設計方面，新一代的Core X系列處理器依然維持採用Skylake設計，製程方面則維持14nm設計，但進行相關設計強化，運作時脈則由Core i9-10980XE在Boost Max模式下達成高達4.8GHz表現。

此次推出的Core X系列極致版處理器，包含採10核心、20執行緒設計的Core i9-10900X，建議售價為590美元，採12核心、24執行緒設計的Core i9-10920X建議售價為689美元。另外，採14核心、28執行緒設計的Core i9-10940X建議售價為784美元，而採18核心、36執行緒設計的Core i9-10980XE，建議售價為979美元。

四款處理器預計會在今年11月正式推出。

不過，隨著AMD近期Ryzen處理器銷售表現，Intel方面顯然採用高階處理器降價策略，藉此與AMD在消費市場抗衡，例如去年推出的Core i9-9980XE定價為1990美元，此次推出的Core i9-10980XE則僅以979美元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》