親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

韓國瑜要打贏2020大選 資深媒體人：他只需做這件事

盤點台灣骨董武器！80歲還出任務 是奇蹟還是心酸？

Intel揭曉第十代Core X系列極致版處理器 首波推出4款

2019-10-04 07:52聯合新聞網 楊又肇

接連揭曉代號Ice Lake與Comet Lake的第10代Core i系列處理器之後，Intel更進一步宣布同樣隸屬第10代Core系列的Core X系列極致版處理器，分別包含Core i9-10900X、Core i9-10920X、Core i9-10940X與Core i9-10980XE。

分享

架構設計方面，新一代的Core X系列處理器依然維持採用Skylake設計，製程方面則維持14nm設計，但進行相關設計強化，運作時脈則由Core i9-10980XE在Boost Max模式下達成高達4.8GHz表現。

此次推出的Core X系列極致版處理器，包含採10核心、20執行緒設計的Core i9-10900X，建議售價為590美元，採12核心、24執行緒設計的Core i9-10920X建議售價為689美元。另外，採14核心、28執行緒設計的Core i9-10940X建議售價為784美元，而採18核心、36執行緒設計的Core i9-10980XE，建議售價為979美元。

四款處理器預計會在今年11月正式推出。

不過，隨著AMD近期Ryzen處理器銷售表現，Intel方面顯然採用高階處理器降價策略，藉此與AMD在消費市場抗衡，例如去年推出的Core i9-9980XE定價為1990美元，此次推出的Core i9-10980XE則僅以979美元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Intel處理器
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

Logitech G Pro X可自行交換各區塊鍵軸 打造個人化機械式鍵盤

2019-10-04 07:46

華碩ZenPower 10000 QC3.0燈效超花俏 一次快充兩台

2019-10-03 20:33

宏碁全新ConceptD概念家創系列開賣 登錄送近萬元軟體

2019-10-03 18:39

HTC VIVE COSMOS今天正式開賣 無需安裝定位器

2019-10-03 17:05

以「概念家 創」作為品牌中文名 宏碁ConceptD系列筆電、桌機登台

2019-10-03 15:32

宏達電高階PC VR產品開賣 售價2.29萬元

2019-10-03 14:21

微軟更新Surface Laptop 3 首度增加AMD處理器、15吋規格選項

2019-10-03 11:35

Surface Pro 7升級 同樣強調結合觸控、手寫與聲音互動操作體驗

2019-10-03 11:35

微軟推出圓形外觀「真」無線耳機 與Office 365等服務相容

2019-10-03 11:11

攜手高通 微軟以Surface Pro X重回Arm架構裝置市場

2019-10-03 11:11

搭載Windows 10 X作業系統 微軟打造搭載雙螢幕設計的Surface Neo

2019-10-03 11:10

微軟藉由雙螢幕設計的Surface Duo重返手機市場競爭

2019-10-03 10:12

觀點／微軟以Windows 10 X再次喚醒雙螢幕裝置使用趨勢

2019-10-03 09:55

Google讓使用者能透過VR 一覽法國凡爾賽宮細節

2019-10-03 09:54

結合太陽眼鏡與音響功能的Bose Frames 開放台灣市場銷售

2019-10-03 09:52

對應更豐富拍攝需求 GoPro HERO8 Black、GoPro Max環景相機同步亮相

2019-10-03 09:32

更輕巧、時尚 加入數位錶圈介面的Galaxy Watch Active 2登台

2019-10-02 14:55

Google再以Jacquard技術 與Levi’s打造第二款智慧牛仔外套

2019-10-02 08:35

安控升級！監視器搭載AI 自動辨別入侵者是誰

2019-10-01 21:13

Bose可穿戴式音響產品 Bose太陽眼鏡上市

2019-10-01 12:13

針對大眾化直播需求 Razer打造可顯示圖像收音麥克風

2019-10-01 08:30

動手玩／採用織紋材質 Seagate Backup Plus Ultra Touch外接行動硬碟

2019-10-01 08:30

Razer新款Nari Ultimate耳機可隨著Xbox One遊戲產生震動效果

2019-09-30 09:40

一加正式揭曉電視產品 同時支援Google、亞馬遜數位助理服務

2019-09-30 09:38

NVIDIA用人工智慧技術 線上直播能輕易去背

2019-09-30 09:37

Canon推出鎖定女性用戶需求的入門款無反相機EOS M200

2019-09-29 11:43

簡單玩／具備最快操作反應速度 同時更加輕盈的Razer Viper電競滑鼠

2019-09-29 11:18

愛奇藝攜手STUDIO A首推學生專案 搭Apple教育價最高可省1萬5

2019-09-29 10:57

亞馬遜公布系列整合Alexa數位助理服務產品 打造智慧眼鏡、智慧微波爐

2019-09-27 11:24

以深度學習技術打造 Facebook在Oculus Quest加入手勢追蹤功能

2019-09-27 10:59

與HTC VIVE Cosmos對抗 Oculus Quest也能與PC連接使用VR內容

2019-09-27 10:59

Facebook公布新虛擬實境頭戴裝置原形設計 以變焦模組對應更清晰視覺

2019-09-27 10:59

Facebook Horizon 將虛擬實境與真實互動結合社群

2019-09-27 10:56

Facebook著手研究擴增實境眼鏡 打造LiveMaps虛擬世界

2019-09-27 10:55

我的助理是大明星？亞馬遜Alexa將擬真山繆傑克森聲音

2019-09-26 20:19

真無線藍芽耳機掀戰火 對決蘋果

2019-09-26 14:36

亞馬遜數位助理 用影像識別協助盲人分辨物品

2019-09-26 13:36

以上古神劍為名 阿里巴巴打造旗下首款人工智慧晶片「含光」

2019-09-26 13:30

亞馬遜發表多項新品 智慧語音助理Alexa走出戶外

2019-09-26 11:09
看更多

熱門文章

谷歌斷後路！ 華為Mate 30系列變通路徑被封死

2019-10-03 20:00

新北三重主場狂灑花 寶可夢抓不停

2019-10-03 09:40

郭明錤：iPhone SE2售價較低 外觀設計像iPhone 8

2019-10-04 00:00

抓寶可夢傳當機 新北：系統繁忙已排除

2019-10-03 16:03

Deep Fusion降臨iPhone 11！不同於智慧HDR的有感差異

2019-10-03 18:30

iPhone 11黑科技Deep Fusion實拍照出爐！細節更豐富

2019-10-03 15:55

Google審核「騙錢軟體」可偽免費APP 三天後直接扣你3千元

2019-10-03 21:25

微軟重返智慧手機戰場！明年推出雙螢幕Surface Duo

2019-10-03 09:34

鋁電池難商業化？科學家改用新興材料 讓能量密度翻倍

2019-10-03 16:45

快去抓！ 稀有寶可夢快閃新北60個地方

2019-10-03 14:21

微軟狂發6款Surface新品 可折疊雙螢幕手機、平板超搶眼

2019-10-03 13:01

觀點／微軟以Windows 10 X再次喚醒雙螢幕裝置使用趨勢

2019-10-03 09:55

宏達電高階PC VR產品開賣 售價2.29萬元

2019-10-03 14:21

蘋果開放測試Deep Fusion 預計iOS 13.2正式加入

2019-10-03 09:30

今年唯一大型抓寶新北開跑 日遊客也搶抓寶可夢

2019-10-03 12:59

微軟推出圓形外觀「真」無線耳機 與Office 365等服務相容

2019-10-03 11:11

搭載Windows 10 X作業系統 微軟打造搭載雙螢幕設計的Surface Neo

2019-10-03 11:10

屢敗屢戰！微軟第三度攻智慧機 勝算較高？

2019-10-03 18:40

華碩ZenPower 10000 QC3.0燈效超花俏 一次快充兩台

2019-10-03 20:33

微軟發布新品 雙螢幕折疊機亮相

2019-10-03 08:57

Surface Pro 7升級 同樣強調結合觸控、手寫與聲音互動操作體驗

2019-10-03 11:35

微軟更新Surface Laptop 3 首度增加AMD處理器、15吋規格選項

2019-10-03 11:35

HTC VIVE COSMOS今天正式開賣 無需安裝定位器

2019-10-03 17:05

微軟藉由雙螢幕設計的Surface Duo重返手機市場競爭

2019-10-03 10:12

米妮恢復報時！watchOS 6.0.1修復行事曆不顯示行程

2019-10-03 22:29

日本Good Design Award 獎出爐 宏碁、華碩、神基獲獎

2019-10-03 09:35

Google讓使用者能透過VR 一覽法國凡爾賽宮細節

2019-10-03 09:54

宏碁全新ConceptD概念家創系列開賣 登錄送近萬元軟體

2019-10-03 18:39

攜手高通 微軟以Surface Pro X重回Arm架構裝置市場

2019-10-03 11:11

以「概念家 創」作為品牌中文名 宏碁ConceptD系列筆電、桌機登台

2019-10-03 15:32

微軟說明Surface Duo為何不採用單面、可凹折的軟性螢幕設計

2019-10-04 07:53

不出國也能參觀法國法爾賽宮？Google用VR 帶你去！

2019-10-03 22:34

宏碁創作者電腦新品開賣 「三太子」現場加持

2019-10-03 17:53

蘋果5項進口關稅豁免申請 美國政府仍未批准

2019-10-03 09:39

結合太陽眼鏡與音響功能的Bose Frames 開放台灣市場銷售

2019-10-03 09:52

對應更豐富拍攝需求 GoPro HERO8 Black、GoPro Max環景相機同步亮相

2019-10-03 09:32

Pixel 4將揭曉 預期具備車禍碰撞緊急通報功能

2019-10-04 07:56

三星擴大Galaxy Fold全球銷售市場 台灣依然無緣引進

2019-10-04 07:58

搶先玩／主打收錄遊戲、App用到飽的Google Play Pass訂閱 背後盤算什麼？

2019-10-04 07:51

Intel揭曉第十代Core X系列極致版處理器 首波推出4款

2019-10-04 07:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top