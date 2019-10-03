以「概念家 創」作為品牌中文名稱，宏碁ConceptD系列筆電、桌機登台

配合NVIDIA RTX Studio與Intel推動的Creator PC設計，宏碁在今年紐約發表會上首度揭曉的ConceptD獨立品牌，並且在今年IFA 2019期間擴大產品線，今日 (10/3)正式宣布在台推出ConceptD系列產品，首波將推出ConceptD 7系列、ConceptD 500系列機種，以及ConceptD系列螢幕，同時也預告將在今年底之前至少推出16款機種。

另外，宏碁也確認以「概念家 創」作為ConceptD品牌中文名稱，並且與交通大學、台灣科技大學、成功大學合作推動跨領域創作學程，並且打造ConceptD創能無限中心、設立ConceptD創能無限獎，期望以此加速推動創能教育。

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針對過往許多影音工作者、繪圖創作者都會透過搭載獨立顯示卡、運算效能相對較高的電競筆電、桌機作為內容創作工具，NVIDIA在今年提出RTX Studio設計，而Intel方面也開始推動Creator PC產品，期望藉由更小製程的處理器、顯示卡讓筆電厚度更薄，同時在降低耗電情況下，提供相對更高的運算效能，讓使用者能以更輕便形式進行創作，無需再仰賴體型厚重的電競筆電。

而在ConceptD系列產品設計中，宏碁分別採用諸如對應PANTONE認證、100% Adobe RGB色域與Delta E<1的螢幕色彩準確度設計，以及可對應4096階數位筆觸的Wacom手寫筆，同時硬體方面均支援絕大多數的專業軟體相容支援，分別可應用在內容創作、軟體開發、數據研究、虛擬實境內容設計等領域，並且維持方便攜行使用特性，更可確保使用過程低噪音表現。

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在先前公布消息中，宏碁不僅推出ConceptD系列，更推出強化版規格打造的ConceptD Pro系列，另外也推出ConceptD系列桌機與ConceptD系列螢幕，藉此對應不同形式、涵蓋不同領域的創作需求。除了筆電、桌機與螢幕系列機種，宏碁也說明ConceptD系列品牌也涵蓋虛擬實境應用設備ConceptD OJO，藉此對應更多元的創作內容。

此次宣布在台上市消息，宏碁表示首波將推出ConceptD 7系列筆電、ConceptD 500系列桌機，以及ConceptD CP3271K、ConceptD 7271K在內機種，預計透過宏碁線上商店、PChome 24h購物中心，同時將加贈微軟Office 2019家用版、訊連科技創意導演365套裝軟體，並且額外提供上網登錄註冊可延長一年保固、專業諮詢、訴採調校等ConceptD Service+加成服務。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》