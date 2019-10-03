對應更豐富拍攝需求 GoPro HERO8 Black、GoPro Max環景相機同步亮相

日前已有相關新機消息的GoPro，稍早正式宣布推出最新設計的HERO8 Black，同時也推出採前後鏡頭設計的360度環景相機GoPro Max。

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GoPro HERO 8 Black在外型上與先前機種相似，同樣強調多樣配件擴充使用特性，但機身重量相比前一款機種降低14%，底部更直接搭載可外掀使用的配件連接介面設計，無需額外搭配外盒等固定用配件，拍攝尺寸同樣區分超廣視野、廣視野、線性視野，以極窄視野四種設定，建議售價則為399.99美元，預計從10月15日開放預購，正式上市時間則為10月20日。

在功能部分，新版HyperSmooth 2.0將可對應所影影片拍攝模式與畫面更新率，另外也能透過水平儀影片拍攝更加穩定，至於TimeWarp 2.0則可針對動作模式、場景識別、光線亮度即時調整影片拍攝速率，另外也加入獨立設計的慢動作按鍵，讓使用者可立即拍攝慢動作影片。

而配件部分，則包含內建麥克風、配置USB-C、HDMI連接埠的冷靴固定座，建議售價為79.99美元，提供2吋外接顯示器設計，並且可上掀自拍使用的配件，則同樣以79.99美元價格銷售，另一款LED補光燈配件，則具備水下10公尺防護，並且提供200流明照度設計，建議售價則為49.99美元。

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此次同步推出的360度環景相機GoPro Max，則是以499.99美元價格銷售，同樣能以前後鏡頭拍攝全景影像，同樣提供超廣視野、廣視野、線性視野與極窄視野四種拍攝模式，其中配合超廣視野拍攝的話，將可記錄更寬廣的全景視野。

另外，GoPro Max也能在270度全景影像拍攝情況下，透過內建6組麥克風記錄360度環境音效，同時本身採用觸控螢幕操作，並且支援水下5公尺防護效果。

GoPro Max將從即日起開放線上預購，並且預計在10月24日開放出貨，美國地區則預計會在10月25日正式推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》