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結合太陽眼鏡與音響功能的Bose Frames 開放台灣市場銷售

2019-10-03 09:52楊又肇

Bose宣布日前揭曉結合太陽眼鏡與音響設計的穿戴裝置Bose Frames，將從即日起於台灣市場開放銷售。

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Bose Frames是在太陽眼鏡設計中，加入旗下最小、最輕便的升學系統設計，同時也能對應Bose AR音頻擴增實境平台，讓使用者能在太陽眼鏡配戴過程聆聽源自手機的串流音樂，並且接聽、撥打電話，或是使用語音助理服務。

而太陽眼鏡本身則可阻擋高達99%的UVA/UVB射線，重量僅45公克，另外也能將原本搭配深色鏡片更換，Bose將提供鏡面銀偏光鏡片，或是漸層藍非偏光鏡片，並且具備防刮與抗碎保護效果。充電方式則透過磁吸接口設計，並且可在2小時內完成充電，電力約可維持3.5小時持續播放，或是長達12小時的待機使用時間。

此外，配合Bose AR系統，將可配合眼鏡中的九軸運動感測器，以及iOS或Android裝置內建GPS功能，藉此確認使用者當下位置，並且可藉由聲音進行全新互動。不過，Bose AR系統應用功能，可能會因產品銷售市場地區而異。

Bose Frames將以新台幣6800元價格在台上市，並且提供方便收納的保護盒和超細纖維袋。而可替換使用的鏡面銀偏光鏡片，以及漸層藍非偏光鏡片建議售價分別為新台幣980元及700元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Bose穿戴裝置

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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