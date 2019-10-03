Google讓使用者能透過VR 一覽法國凡爾賽宮細節

Google稍早在藝術與文化 (Arts & Culture)服務項目加入法國凡爾賽宮 (Château de Versailles)展示項目，分別透過圖文內容，以及大量解說介紹這座位於法國巴黎西南郊外凡爾賽鎮，同時被列入世界知名景點及人類文化遺產的華麗建築，同時更藉由虛擬實境方式讓使用者能一窺其中21個房間、總計38.75平方英呎面積場景，甚至可以就近觀賞其中100多件藝術品。

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在法國凡爾賽宮展示項目中，Google與凡爾賽宮進行深度合作，將許多內容數位化，讓更多使用者可以透過網路了解這座富麗堂皇的法國皇宮所帶來震撼，同時也能進一步了解與凡爾賽宮有深度關連的路易十四 (Louis XIV)，以及法國大革命之前的最後一位王后瑪麗安東尼 (Marie Antoinette)等皇室成員背後故事。

除此之外，使用者也能透過不同主題了解更多細節，例如凡爾賽宮內陳設與相關設計，以及當時法國文化所帶動影響，另外也能進一步了解當時在法國誕生的科學與創新項目，或是法國大革命之後所產生改變。

至於使用者如果擁有HTC VIVE或Oculus Rift，更可藉由虛擬實境方式了解凡爾賽宮內部細節，例如當時路易十四的寢宮，或是皇家歌劇院內容，或是凡爾賽宮內著名的鏡宮，甚至也能切換成夜間模式進行觀看。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》