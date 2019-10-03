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觀點／微軟以Windows 10 X再次喚醒雙螢幕裝置使用趨勢

2019-10-03 09:55楊又肇

此次配合Surface Neo一同亮相的Windows 10 X，是微軟特別針對雙螢幕設計裝置打造的Windows作業系統，同時也明顯針對雙螢幕使用需求量身打造合適操作介面。而在微軟Surface Neo正式對外揭曉後，Windows 10 X作業系統預期也會開始提供給合作夥伴使用，因此接下來應該就會看見越來越多採用Windows 10 X作業系統的雙螢幕裝置問世。

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實際上，雙螢幕設計的裝置從很早之前就已經推出，只是礙於使用體驗、應用服務相對較少，同時也有產品相對厚重、體型過大、耗電等問題，因此讓此類產品流於話題，始終無法成為市場主流應用產品。

配合Surface Neo正式對外揭曉，微軟同步提出Windows 10 X作業系統便是針對雙螢幕裝置打造，並且設法縮減雙螢幕之間互動隔閡，甚至可讓使用者有更直覺的操作感受。

就微軟產品長Panos Panay說明，在裝置上增加一組螢幕，勢必能提高使用生產力，而微軟也持續致力打造更好的應用產品，讓使用者能直覺應用在日常生活。

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Windows 10 X加入諸多跨螢幕直覺操作

而從Windows 8開始致力創造手寫筆、觸控，乃至於後來增加聲控 (數位助理服務)、生物識別 (指紋、人臉辨識)等互動模式，微軟在此次介紹的Windows 10 X更是加入雙螢幕使用模式，期望能讓使用者更容易活動雙螢幕所帶來操作便利，同時也能對應更多內容使用需求。

同時藉由鍵盤吸附位置改變，藉此調整操作介面，而非僅以觸控螢幕當做鍵盤使用模式，實際上也是保留一些真實操作觸感，並且讓操作體驗能有更多元應用模式，配合動態調整的操作介面也能有更彈性使用效率。

另外，在Windows 10 X的操作介面中，配合雙螢幕的應用，或許也讓微軟解決過去以來始終難以縮減的平板、筆電操作模式隔閡，例如透過一般螢幕維持傳統Windows使用模式，另一組螢幕則可呈現平板操作介面，有可能成為未來Windows作業系統發展方向。

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預期推動更多雙螢幕裝置進入市場

雖然說以微軟與合作夥伴之間的關係來看，Windows 10 X作業系統預期也會提供合作夥伴使用，藉此讓華碩、聯想、Dell、HP在內廠商都能以此打造全新Windows PC，但實際從Surface Neo的尺寸大小，其實是相當適合隨身攜帶使用的規格，只是換成一般筆電尺寸的話，實際使用模式或許也需要面臨一些調整，同時電力損耗問題也必須獲得改善。

因此現階段就Windows 10 X的應用來看，或許還是要等硬體設計能有更進一步配合，才會順利在市場廣泛被使用，或許微軟就是因為這樣的因素，才計畫讓Surface Neo上市時間訂於明年年底。

不過，Surface Neo與Windows 10 X的問世，更代表未來多螢幕形式的筆電設計將會成為主流，同時也預期會有更多配合跨螢幕、跨裝置，甚至同時可在多螢幕上使用的應用服務將會越來越普遍。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows微軟螢幕Surface觸控Windows 10

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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