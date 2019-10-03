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微軟藉由雙螢幕設計的Surface Duo重返手機市場競爭

2019-10-03 10:12楊又肇

在先前有不少傳聞的Surface Phone，終於以雙螢幕形式設計的Surface Duo現身，同時也似乎再次開啟微軟重返智慧型手機市場競爭的大門。

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原本以為採雙螢幕、Windows 10 X作業系統設計的Surface Neo會是微軟此次發表會壓軸，沒想到最後出現的Surface Duo才是最吸引目光產品。

Surface Duo採用與Surface Neo幾乎相同設計，同樣支援手寫筆操作，並且能善用雙螢幕設計對應不同畫面內容使用模式，但整體尺寸則明顯小了一點，單側螢幕僅有5.6吋，而作業系統則採用Google針對雙螢幕顯示輸出的Android版本，內建處理器則是Qualcomm今年普及應用的Snapdragon 855。

而作業系統同樣與Google深度合作，不僅銜接Google Play服務市場生態，同時也銜接微軟旗下Windows相關應用服務，藉此讓Surface Duo能在手機市場有足夠競爭力。

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但以上市時間預計在2020年的年底，預期至少處理器規格應該就會換上Qualcomm明年預計推行產品 (也許是Snapdragon 865)，同時也有可能加入支援5G連網功能。

就微軟說明，由於過去長時間在Android平台推行服務，因此預期能在Surface Duo所搭載的Android作業系統提供高度服務整合，同時也將向開發者提供豐富開發應用資源，預期將能讓開發者將更多服務內容帶到Surface Duo。

至於Surface Duo正式問世，也讓微軟Surface系列產品正式加入手機品相，使得Surface系列產品涵蓋筆電、平板與手機市場類別。

「雙螢幕」手機並非首次出現，軟體設計還是關鍵

相比三星以軟性螢幕打造的Galaxy Fold，微軟打造的Surface Duo，在使用體驗上顯然比較接近LG加上可擴充「雙螢幕」配件的V50 ThinQ，或是近期推出的G8X ThinQ，雖然雙螢幕可以個別顯示內容，或是合併顯示相同內容，甚至能彼此連動，但難免在兩組螢幕中間仍會有邊框存在，無法像可凹折的軟性螢幕能顯示完整畫面。

不過，若以產品可行性、穩定性等方面來看，顯然Surface Duo這樣的使用模式還是比較能讓人放心，同時也能讓開發者更容易打造合適應用服務，只是能否給人有黑科技的驚訝程度相對會減少許多。

除此之外，藉由雙螢幕設計的Android產品並非首次出現，很早之前Sony推出的Tablet P就是採用雙螢幕設計產品，其後包含NEC、Kyocera在內廠商也曾推出類似裝置，但最終都是因為應用內容不足、使用體驗不佳等因素退離市場，因此Surface Duo能否成功，顯然決定關鍵也落在應用服務是否能配合。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Surface微軟

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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