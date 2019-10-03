搭載Windows 10 X作業系統 微軟打造搭載雙螢幕設計的Surface Neo
在發表會的最後，微軟果然如先前預期推出採雙螢幕設計裝置，並且確認以Surface Neo為稱，而搭載的Windows作業系統名稱也確定為Windows 10 X，主要針對雙螢幕設計裝置進行最佳化。
以產品設計來看，Surface Neo顯然採用Intel雙螢幕概念設計，不僅能透過雙螢幕合併顯示單一畫面，或是個別顯示不同畫面內容，甚至在其中一組螢幕點選網頁連結時，可以直接透過另一組螢幕顯示。
而這樣的設計其實並不稀奇，畢竟類似設計先前已經在不少相似產品上出現，但將吸付在Surface Neo後方的鍵盤移到其中一組螢幕，就會讓螢幕剩餘顯示部分變成大尺寸觸控板，甚至可以當做另一組螢幕的附屬螢幕，或是顯示各類快捷操作介面，同時再將鍵盤吸付位置往上移動，Windows 10 X也會快速切換相關操作介面，例如將原本在上方的觸控板下移，藉此對應使用者操作需求。
同時就整體介面來看，可以發現Windows 10 X在保留桌面操作模式之餘，將會透過另一組螢幕顯示搜尋、常用服務，以及近期開啟項目，藉此提高使用者操作效率。除了採用雙螢幕設計，Surface Neo依然維持Surface系列機種操作體驗，因此同樣提供一組可吸附在機身背面的手寫筆配件，讓使用者能透過書寫等方式互動。
至於處理器部分，微軟透露Surface Neo將會採用Intel接下來準備推出的Lakefield處理器，不僅讓處理器佔用面積縮減，更讓運算效能提昇，而電力損耗也會相對減少，甚至也針對Windows 10 X的雙螢幕輸出操作使用需求最佳化。
目前微軟僅確認Surface Neo預計在2020年年底正式推出，但具體細節則尚未透露。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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