搭載Windows 10 X作業系統 微軟打造搭載雙螢幕設計的Surface Neo

在發表會的最後，微軟果然如先前預期推出採雙螢幕設計裝置，並且確認以Surface Neo為稱，而搭載的Windows作業系統名稱也確定為Windows 10 X，主要針對雙螢幕設計裝置進行最佳化。

分享 facebook

以產品設計來看，Surface Neo顯然採用Intel雙螢幕概念設計，不僅能透過雙螢幕合併顯示單一畫面，或是個別顯示不同畫面內容，甚至在其中一組螢幕點選網頁連結時，可以直接透過另一組螢幕顯示。

而這樣的設計其實並不稀奇，畢竟類似設計先前已經在不少相似產品上出現，但將吸付在Surface Neo後方的鍵盤移到其中一組螢幕，就會讓螢幕剩餘顯示部分變成大尺寸觸控板，甚至可以當做另一組螢幕的附屬螢幕，或是顯示各類快捷操作介面，同時再將鍵盤吸付位置往上移動，Windows 10 X也會快速切換相關操作介面，例如將原本在上方的觸控板下移，藉此對應使用者操作需求。

分享 facebook

同時就整體介面來看，可以發現Windows 10 X在保留桌面操作模式之餘，將會透過另一組螢幕顯示搜尋、常用服務，以及近期開啟項目，藉此提高使用者操作效率。除了採用雙螢幕設計，Surface Neo依然維持Surface系列機種操作體驗，因此同樣提供一組可吸附在機身背面的手寫筆配件，讓使用者能透過書寫等方式互動。

至於處理器部分，微軟透露Surface Neo將會採用Intel接下來準備推出的Lakefield處理器，不僅讓處理器佔用面積縮減，更讓運算效能提昇，而電力損耗也會相對減少，甚至也針對Windows 10 X的雙螢幕輸出操作使用需求最佳化。

目前微軟僅確認Surface Neo預計在2020年年底正式推出，但具體細節則尚未透露。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》