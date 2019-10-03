攜手高通 微軟以Surface Pro X重回Arm架構裝置市場

在推出第一款Surface產品時，微軟曾經推出採用Arm架構設計的Surface RT，同時在後續更新版本中，更曾經使用NVIDIA Tegra、Qualcomm Snapdragon處理器，直到Surface 3才全面採用Intel處理器。而在此次發表會上，微軟宣布推出的全新Surface Pro X，則是再次採用Arm架構設計，或許想要證明當年的設計想法並沒有失敗。

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由於近幾年與Qualcomm合作常時連網筆電產品，因此Surface Pro X有不少設計便是採用相同設計思維，不但與Qualcomm合作以Snapdragon處理器 (有可能是Snapdragon 8cx)為基礎，搭配Snapdragon AI Engine人工智慧加速構成的SQ1處理器，更強調整體7W耗電表現，同時也能使用完整的Windows 10作業系統，甚至可以使用Windows Store提供App內容。

實際上，在先前微軟與Qualcomm合作之下，早已經能讓Arm架構裝置穩定執行運作Windows 10作業系統，並且以相容或模擬方式使用所有Windows 10環境應用服務，因此在Surface Pro X自然也能有高度相容且穩定的運作表現。

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Surface Pro X採用13吋機身設計，並且採用極窄邊框設計，重量更僅有762公克，鍵盤設計也與Surface Pro相同，並且在凹折部分隱藏一組能以無線充電使用的手寫筆Surface Slim Pen，讓使用者能隨時透過手寫方式使用內容。

由於採用與Qualcomm合作處理器設計，因此Surface Pro X同樣也能藉由SIM卡使用4G LTE服務，藉此對應常時連網使用體驗。

建議售價部分，Surface Pro X將以999美元起跳價格銷售，預計會在今年11月5日正式推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》