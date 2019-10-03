Surface Pro 7升級 同樣強調結合觸控、手寫與聲音互動操作體驗

除了更新Surface Laptop 3，微軟也宣布更新新款Surface Pro 7，同樣強調整合觸控螢幕、手寫筆、鍵盤與滑鼠，以及聲音互動的操作體驗。

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新款Surface Pro 7同樣採用Intel第10代Core i系列處理器，記憶體選項同樣區分4GB、8GB或16GB，儲存容量則可選擇128GB至1TB規格，螢幕尺寸則依然維持12.3吋、2736 x 1824解析度，並且維持3:2顯示比例，而連接埠也同樣換上USB-C連接埠。

就外觀來看，新款Surface Pro 7幾乎與先前推出的新款Surface Pro 6相同，但微軟強調在手寫筆功能整合做了不少強化，其中包含可直接將手寫筆跡轉換為數位文字，或是透過手寫筆繪畫細緻塗鴉，並且配合觸控、滑鼠、鍵盤完成一系列直覺操作，讓使用者能以更簡單方式操作各類服務內容。

微軟預計在近期內開放Surface Pro 7預購，建議售價則從749美元起跳，同樣會在10月22日出貨，同樣提供紅色、黑色、白色等配色選項。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》