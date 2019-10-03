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微軟更新Surface Laptop 3 首度增加AMD處理器、15吋規格選項

2019-10-03 11:35楊又肇

在微軟於紐約發表會上，首先對外揭曉的新品就是Surface Laptop 3，其中不僅換上Intel第10代Core i系列處理器，更在既有13.5吋規格額外增加15吋規格選項，另外也額外增加搭配RX Vega 11顯示卡的AMD Ryzen處理器規格版本。

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外型部分，Surface Laptop 3基本上維持先前設計，同樣維持傳統筆電造型，但鍵盤扶手面則取消原本採用的Alcantara人造材質，反而換成一體成形的鋁材質機身設計，另外則勢將觸控板額外加大20%面積。

此次除了換上Intel採Ice Lake設計的第10代Core i系列處理器，更首度加入搭配RX Vega 11顯示卡的AMD Ryzen處理器規格選項，同時微軟更強調此款Ryzen處理器是針對Surface Laptop 3量身打造版本，相比同等級處理器有更高運算效能表現。

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而在尺寸部分，微軟也在Surface Laptop 3加入15吋規格版本，讓使用者能有更大尺寸螢幕選擇，同時也能有更高散熱表現。另外，在13.5吋或15吋版本均加入電池快充設計，約可在1小時內充入80%電池電量。

相比先前的Surface Laptop系列機種，微軟更在Surface Laptop 3加入彈性升級設計，讓使用者能輕易地將鍵盤面掀開，並且更換記憶體等元件。

微軟預計在10月22日正式推出Surface Laptop 3，其中13.5吋版本建議售價將從999美元起跳，15吋版本建議售價則從1199美元起跳。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐約

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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