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更輕巧、時尚 加入數位錶圈介面的Galaxy Watch Active 2登台

2019-10-02 14:55楊又肇

日前宣佈推出的Galaxy Watch Active 2三星今日 (10/2)宣布在台推出此款智慧手錶，分別推出44mm不鏽鋼版本與44mm鋁製版本，顏色部分則提供 午夜黑、香檳金、午夜黑、冰川銀、玫瑰金在內配色。

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Galaxy Watch Active 2採用三星Exynos 9110處理器、以Tizen為基礎的Wearable OS 4.0，分別區分44mm與40mm兩種尺寸規格，機身材質則區分不鏽鋼與鋁製版本，電池區分340mAh與247mAh兩種容量，而不鏽鋼材質設計版本將搭配皮革錶帶，鋁製版本搭配氟橡膠 (FKM,Fluoroelastomer)材質錶帶。

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另外，手錶本身採用圓形設計、支援Always on Display設計的Super AMOLED螢幕，機身更支援5 ATM與IP68等級防水，並且符合每國軍規MIL-STD-810G設計，同時以無線充電方式補充電力。

此次Galaxy Watch Active 2更以全新數位化錶圈轉環介面取代原本實體錶圈操作介面，讓使用者能以觸控手勢透過順時針或逆時針方式進行操作。

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在功能部分，Galaxy Watch Active 2額外提供具備LTE連線功能版本，可讓手錶持續連接網路，或是撥打電話，同時也能透過手錶介面快速回應Facebook等線上社群互動，本身也支援超過16種語言的即時語音或文字翻譯功能。

其他功能則同樣加入心率量測、健身記錄功能，讓使用者能針對39種運動模式進行記錄，其中包含跑步、健走、騎單車、游泳、划船機、橢圓健身機與動態健身內7種健身模式，並且支援自動判斷啟用，而使用者也能透過7種不同跑步計畫達成訓練目標。

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藉由新加入的健康感應器，將可讓Galaxy Watch Active 2更快讀取數據，並且可讓使用者更容易持續追蹤運動進度，並且支援以Samsung Health即時監測壓力指數。另外，在與睡眠冥想應用服務Calm合作部分，三星也在Galaxy Watch Active 2整合支援英文、德文及西班牙文的冥想課程，並且可藉由強化睡眠分析演算法協助改善睡眠習慣。

而在與三星Galaxy系列手錶搭配使用時，使用者也能透過Galaxy Watch Active 2當做相機控制器，藉此遠端控制手機拍照、錄影、切換前後鏡頭，或是設定拍攝計時器等操作功能，同時也支援Samsung Health、SmartThings，以及Samsung Pay等功能，另外也能藉由Bixby數位助理服務確認手錶內容，並且以Knox技術確保裝置資訊安全的妥善防護。

在音樂應用部分，三星也與Spotify攜手合作，讓使用者能透過手機或Galaxy Watch Active 2登入三星帳號後，即可在Spotify服務瀏覽、聆聽音樂。

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Galaxy Watch Active 2將在台灣地區推出3種版本，分別為44mm不鏽鋼版本的午夜黑、香檳金款式，單機建議售價為新台幣13500元，44mm鋁製版本則提供午夜黑、冰川銀款式，單機建議售價為新台幣10500元，而40mm鋁製版本僅提供玫瑰金款式，單機建議售價為新台幣9500元，預計於10月13日在台推出。

配合此次上市，三星將提供在11月30日前購買Galaxy Watch Active 2，即可隨貨加贈無線閃充充電板，以及UNDER ARMOUR指定HOVR慢跑鞋款千元抵用券，而指定錶帶更享8折優惠。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星GALAXY智慧穿戴

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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