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國際關鍵字：CivilWar2，川普彈劾與「美國內戰論」

Google再以Jacquard技術 與Levi’s打造第二款智慧牛仔外套

2019-10-02 08:35楊又肇

近期才宣布與精品品牌YSL打造智慧背包Google旗下Jacquard技術團隊再度宣布與Levi's攜手合作，推出第二款同樣具備智慧觸控功能的牛仔外套。

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此次推出的牛仔外套名為「Trucker Jacket」，與先前推出第一款牛仔外套「Commuter Trucker Jacket」相比，整體更貼近Levi's經典牛仔外套款式，但同樣可透過Jacquard技術，藉由特殊織布讓使用者能配合藍牙連接，對應電話接聽、音樂播放，或是直接透過袖子操作手機相機功能，甚至也能直接呼叫Google Assistant數位助理服務。

而對應Jacquard技術的特殊標籤，則會隱藏在牛仔外套袖口，同時僅有輕巧重量，不會造成額外負擔，同時也能透過震動方式提示來電、或是即時訊息。而若不想被這些即時訊息干擾，使用者也能直接將標籤取下，將牛仔外套當做一般衣物穿搭。

目前「Trucker Jacket」具備一般單寧配色，或是復古刷舊款，另外也能選擇鋪毛設計，藉此對應天冷氣候，預計會在美國西岸時間10月3日開放銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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