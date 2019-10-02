Google再以Jacquard技術 與Levi’s打造第二款智慧牛仔外套

近期才宣布與精品品牌YSL打造智慧背包，Google旗下Jacquard技術團隊再度宣布與Levi's攜手合作，推出第二款同樣具備智慧觸控功能的牛仔外套。

分享 facebook

此次推出的牛仔外套名為「Trucker Jacket」，與先前推出第一款牛仔外套「Commuter Trucker Jacket」相比，整體更貼近Levi's經典牛仔外套款式，但同樣可透過Jacquard技術，藉由特殊織布讓使用者能配合藍牙連接，對應電話接聽、音樂播放，或是直接透過袖子操作手機相機功能，甚至也能直接呼叫Google Assistant數位助理服務。

而對應Jacquard技術的特殊標籤，則會隱藏在牛仔外套袖口，同時僅有輕巧重量，不會造成額外負擔，同時也能透過震動方式提示來電、或是即時訊息。而若不想被這些即時訊息干擾，使用者也能直接將標籤取下，將牛仔外套當做一般衣物穿搭。

目前「Trucker Jacket」具備一般單寧配色，或是復古刷舊款，另外也能選擇鋪毛設計，藉此對應天冷氣候，預計會在美國西岸時間10月3日開放銷售。

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》