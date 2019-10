動手玩/採用織紋材質 Seagate Backup Plus Ultra Touch外接行動硬碟

針對隨身資料備份使用需求,Seagate日前宣佈推出新款Backup Plus系列外接硬碟,其中包含採用織紋材質的Backup Plus Ultra Touch,以及主打輕薄便攜的Backup Plus Slim,另外則是包含主打高容量空間設計的Backup Plus Portable。

Seagate Backup Plus Ultra Touch外接行動硬碟 分享 facebook

其中,Backup Plus Ultra Touch與Backup Plus Slim之間的差異,除了前者外殼表面採用織紋材質設計,後者則採用金屬紋理設計,還包含前者隨附一組USB-C連接頭轉接配件,因此能應用在多數USB-C連接埠機種,其中包含新款換上USB-C連接埠的iPad Pro,而硬碟本身則採用USB 3.0 Micro-B形式連接埠,但可向下相容USB 2.0連接埠,即便用於一般PC裝置備份資料,另外也能用於PlayStation 4等遊戲主機資料備份。

不過,Backup Plus Slim連接頭其實也能藉由額外轉接配件對應USB-C連接埠裝置使用,而本身則是比Backup Plus Ultra Touch厚度稍微減少一些。至於Backup Plus Portable無論是在厚度與儲存容量,均與Backup Plus Ultra Touch或Backup Plus Slim不同。

內附USB 3.0 Micro-B規格連接線,並且附上一組USB-C連接頭轉接配件 分享 facebook

此次筆者取得的白色款Backup Plus Ultra Touch,由於原廠包裝就附上USB-C連接頭轉接配件,加上出廠設定無需重新格式化,就能符合Windows 10或macOS環境儲存使用,因此能十分方便地應用在隨身資料儲存使用。

依照目前使用者平均每天都會產生一定數量的數位照片等檔案內容,即便智慧型手機儲存容量逐漸增加,而高容量外接記憶卡價格也相對減少許多,進行檔案資料異地備存依然重要。而雖然目前雲端儲存服務已經十分便利,但是透過網路同步還是會有緩慢、斷線等問題,因此不少人會選擇使用外接式硬碟作為轉存媒介,透過大容量行動硬碟將不同裝置上的儲存資料,移轉到更大儲存容量空間,例如家中所使用的桌機,或是NAS設備存放。

外殼表面採用織紋材質設計 分享 facebook

而外接式硬碟對於圖像創作者、攝影工作者也相當重要,例如前者會需要透過不同裝置處理不同影像細節時,可能會透過外接式硬碟檔案移轉到不同裝置進行後製處理,而攝影師在外拍攝時也會藉由外接式硬碟即時備份重要影像內容,避免相機記憶卡意外損壞造成損失,另外也能透過外接式硬碟快速將大量拍攝作品移轉給交件對象,或是後續處理團隊。

除了提供方便的資料隨身儲存,以及作為資料移轉媒介,Backup Plus系列外接硬碟也提供對應256-AES硬體加密規格的Seagate Secure軟體,藉此確保資料安全。此外,透過Seagate提供備份軟體也能依照每小時、每日、每週,或每月進行自動備份,Mac裝置使用者也能透過macOS內建時光機 (Time Machine)將資料備份至外接式硬碟存放。

另外,Backup Plus系列外接硬碟不僅能對應個人隨身資料儲存需求,同時也能在多台裝置間進行資料夾同步,方便使用者存取備份資料,並且可將舊版及已刪除檔案自動歸檔。

此次推出的新款Backup Plus系列外接硬碟將提供三年有限保固,而Backup Plus Ultra Touch額外提供兩年Rescue資料復原服務,至於全系列機種則均提供兩個月免費使用的Adobe Creative Cloud Photography訂閱方案,供攝影創作者使用。

硬碟採用的連接埠也是USB 3.0 Micro-B規格設計,但也能相容micro USB 2.0規格 分享 facebook

實際厚度並不算明顯 分享 facebook

配合轉接配件用於MacBook Pro 分享 facebook

同樣也能用於換上USB-C連接埠的新款iPad Pro 分享 facebook

透過Blackmagicdesign打造的硬碟測試軟體實際量測數據,可以看見大致上的傳輸寫入速度約在每秒130MB左右 分享 facebook

透過AJA測試寫入、讀取16GB檔案內容時的表現 分享 facebook

透過AJA測試寫入、讀取1GB檔案內容時的表現 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》