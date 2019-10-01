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動手玩／採用織紋材質 Seagate Backup Plus Ultra Touch外接行動硬碟

2019-10-01 08:30楊又肇

針對隨身資料備份使用需求，Seagate日前宣佈推出新款Backup Plus系列外接硬碟，其中包含採用織紋材質的Backup Plus Ultra Touch，以及主打輕薄便攜的Backup Plus Slim，另外則是包含主打高容量空間設計的Backup Plus Portable。

Seagate Backup Plus Ultra Touch外接行動硬碟
Seagate Backup Plus Ultra Touch外接行動硬碟
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其中，Backup Plus Ultra Touch與Backup Plus Slim之間的差異，除了前者外殼表面採用織紋材質設計，後者則採用金屬紋理設計，還包含前者隨附一組USB-C連接頭轉接配件，因此能應用在多數USB-C連接埠機種，其中包含新款換上USB-C連接埠的iPad Pro，而硬碟本身則採用USB 3.0 Micro-B形式連接埠，但可向下相容USB 2.0連接埠，即便用於一般PC裝置備份資料，另外也能用於PlayStation 4等遊戲主機資料備份。

不過，Backup Plus Slim連接頭其實也能藉由額外轉接配件對應USB-C連接埠裝置使用，而本身則是比Backup Plus Ultra Touch厚度稍微減少一些。至於Backup Plus Portable無論是在厚度與儲存容量，均與Backup Plus Ultra Touch或Backup Plus Slim不同。

內附USB 3.0 Micro-B規格連接線，並且附上一組USB-C連接頭轉接配...
內附USB 3.0 Micro-B規格連接線，並且附上一組USB-C連接頭轉接配件
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此次筆者取得的白色款Backup Plus Ultra Touch，由於原廠包裝就附上USB-C連接頭轉接配件，加上出廠設定無需重新格式化，就能符合Windows 10或macOS環境儲存使用，因此能十分方便地應用在隨身資料儲存使用。

依照目前使用者平均每天都會產生一定數量的數位照片等檔案內容，即便智慧型手機儲存容量逐漸增加，而高容量外接記憶卡價格也相對減少許多，進行檔案資料異地備存依然重要。而雖然目前雲端儲存服務已經十分便利，但是透過網路同步還是會有緩慢、斷線等問題，因此不少人會選擇使用外接式硬碟作為轉存媒介，透過大容量行動硬碟將不同裝置上的儲存資料，移轉到更大儲存容量空間，例如家中所使用的桌機，或是NAS設備存放。

外殼表面採用織紋材質設計
外殼表面採用織紋材質設計
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而外接式硬碟對於圖像創作者、攝影工作者也相當重要，例如前者會需要透過不同裝置處理不同影像細節時，可能會透過外接式硬碟檔案移轉到不同裝置進行後製處理，而攝影師在外拍攝時也會藉由外接式硬碟即時備份重要影像內容，避免相機記憶卡意外損壞造成損失，另外也能透過外接式硬碟快速將大量拍攝作品移轉給交件對象，或是後續處理團隊。

除了提供方便的資料隨身儲存，以及作為資料移轉媒介，Backup Plus系列外接硬碟也提供對應256-AES硬體加密規格的Seagate Secure軟體，藉此確保資料安全。此外，透過Seagate提供備份軟體也能依照每小時、每日、每週，或每月進行自動備份，Mac裝置使用者也能透過macOS內建時光機 (Time Machine)將資料備份至外接式硬碟存放。

另外，Backup Plus系列外接硬碟不僅能對應個人隨身資料儲存需求，同時也能在多台裝置間進行資料夾同步，方便使用者存取備份資料，並且可將舊版及已刪除檔案自動歸檔。

此次推出的新款Backup Plus系列外接硬碟將提供三年有限保固，而Backup Plus Ultra Touch額外提供兩年Rescue資料復原服務，至於全系列機種則均提供兩個月免費使用的Adobe Creative Cloud Photography訂閱方案，供攝影創作者使用。

硬碟採用的連接埠也是USB 3.0 Micro-B規格設計，但也能相容micro...
硬碟採用的連接埠也是USB 3.0 Micro-B規格設計，但也能相容micro USB 2.0規格
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實際厚度並不算明顯
實際厚度並不算明顯
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配合轉接配件用於MacBook Pro
配合轉接配件用於MacBook Pro
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同樣也能用於換上USB-C連接埠的新款iPad Pro
同樣也能用於換上USB-C連接埠的新款iPad Pro
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透過Blackmagicdesign打造的硬碟測試軟體實際量測數據，可以看見大致...
透過Blackmagicdesign打造的硬碟測試軟體實際量測數據，可以看見大致上的傳輸寫入速度約在每秒130MB左右
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透過AJA測試寫入、讀取16GB檔案內容時的表現
透過AJA測試寫入、讀取16GB檔案內容時的表現
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透過AJA測試寫入、讀取1GB檔案內容時的表現
透過AJA測試寫入、讀取1GB檔案內容時的表現
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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