針對大眾化直播需求 Razer打造可顯示圖像收音麥克風

繼先前推出的專業收音麥克風Seiren系列之後，Razer稍早宣布推出一款帶有趣味螢幕顯示功能的Seiren Emote，將能與Twitch或Mixer直播服務同步，一旦有人訂閱或「斗內 (Donate)」時，就會與麥克風螢幕連動，並且顯示指定圖像，甚至還可以與Razer旗下支援Chroma多彩燈效設備連動，藉此產生更多互動效果。

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在Seiren Emote外側，Razer採用8 x 8組支援RGB色彩顯示的LED陣列構成螢幕，當使用者的影音頻道有人訂閱，或是在直播內容按下「斗內」，螢幕就會以預設圖像顯示，並且以8位元點狀圖像顯示。

此外，Seiren Emote也內建防撞模組，避免麥克風不小心被撞到，或是倒下時產生較大聲音。另外，麥克風也能透過彎管支架調整最佳角度，讓使用者能以合適角度使用，或是讓觀眾更清楚看見外側螢幕呈現圖像，另外也能與Razer旗下支援Chroma多彩燈效設備連動，進而產生更多直播聲光效果。

Seiren Emote預計在今年第四季以180美元價格上市，主要鎖定更入門且親民的直播市場使用需求打造，因此在整體音質相比先前推出的專業版Seiren，顯然就會差了一些。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》