Razer新款Nari Ultimate耳機可隨著Xbox One遊戲產生震動效果

以去年9月推出的Nari Ultimate耳機為基礎，Razer此次針對Xbox One打造的新款Nari Ultimate耳機，將可隨著Xbox One平台遊戲內容產生震動，藉此讓使用者在遊玩遊戲過程能有更沉浸感受。

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事實上，去年推出的Nari Ultimate耳機也能透過有線連接方式用於Xbox One主機，但就是當做一般耳機使用。而此次針對Xbox One設計版本，則是可以透過無線連接方式，並且隨著遊戲內容產生震動。

至於震動方式一樣源自Razer打造的HyperSense震動技術，並且採用Lofelt提供震動元件，讓使用者能在遊戲操作遊玩過程中，隨著角色腳步、對戰所產生衝擊，藉此產生深層的沉浸感受。

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除了提供隨著遊戲內容震動效果，新款Nari Ultimate耳機也支援微軟Windows Sonic環繞音效，同時使用者也能調整遊戲中音量與可收合麥克風音量。而無線連接距離最遠可達10公尺，開啟HyperSense震動技術約可對應6小時使用時間，但若關閉HyperSense震動效果的話，則可對應20小時連續使用時間。

而由Lofelt提供產生震動的L5 Haptic驅動元件，最高可產生4.3G的震動力道，除了可應用在Xbox One，此次推出版本同樣也能用於Windows PC平台裝置。

對應Xbox One使用的新款Nari Ultimate耳機將從即日起開放銷售，建議售價為199.99美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》