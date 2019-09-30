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一加正式揭曉電視產品 同時支援Google、亞馬遜數位助理服務

2019-09-30 09:38楊又肇

一加稍早終於正式揭曉旗下以OnePlus TV為稱的智慧電視產品，首波產品將提供OnePlus TV Q1系列機種，預期先在印度市場以69000盧比與99900盧比價格銷售。

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OnePlus TV Q1系列機種將區分標準版與Pro加強版，兩者都將採用55吋4K QLED面板，並且支援Dolby Vision與HDR10+，另外也將內建Wi-Fi與藍牙5.0連接技術，同時可透過4組HDMI 4.0連接埠串接播放來源。

除此之外，兩款機種均採用Android TV設計，並且支援Google Assistant數位助理服務，另外也支援亞馬遜旗下Alexa服務，以及Chromecast內容投放功能。而配合OnePlus Connect app，使用者也能快速透過手機在電視介面輸入文字內容，方便使用者在電視服務內容透過關鍵字進行搜尋，或是填寫個人帳號登入。

當使用者手機來電時，OnePlus TV電視就會在電話接聽後自動將音量調低，避免使用者因電視聲音無法順利聽見電話通話內容。

至於一般版與Pro加強版的差異則在於一般版僅配置4組擴音喇叭，Pro加強版則採用8組陣列喇叭設計，並且提供一組標準版必須額外付費購買的電視腳架配件。

目前OnePlus旗下電視產品僅先在印度市場推行，暫時還沒有計畫在其他國家地區推出消息。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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