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NVIDIA用人工智慧技術 線上直播能輕易去背

2019-09-30 09:37楊又肇

NVIDIA稍早宣布推出RTX Broadcast Engine技術資源，將可藉由以Turing顯示架構打造的GeForce RTX系列顯示卡，在Twitch直播服務中實現即時綠幕去背效果。

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依照NVIDIA的說法，透過RTX Broadcast Engine技術資源中的RTX Greenscreen AI運算模型，將可透過分辨使用者身形輪廓，藉此達成去除背景效果，甚至可以合成其他背景影像。

而藉由GeForce RTX系列顯示卡的人工智慧運算效果，將能讓直播實況主不需要採購專業綠幕設備，即可透過顯示卡輕易達成相同去背效果。NVIDIA已經與開放廣播軟體 (OBS,Open Broadcaster Software)社群合作，將讓RTX Broadcast Engine技術資源可以輕易應用在各類直播平台。

另外，透過RTX AR SDK開發工具，更可進一步擷取使用者透過視訊鏡頭拍攝臉譜，並且能即時套用不同3D圖像內容，讓使用者能以類似蘋果Memoji形式「變臉」，而透過RTX Style Filters工具資源也能將視訊鏡頭拍攝影像轉換成動畫，或是其他風格。

目前包含Streamlabs、XSplit已經與NVIDIA合作導入上述技術資源，而NVIDIA也將釋出旗下RTX編碼器，將可應用在Twitch Studio、Discord Go-Live等直播工具軟體，同時也能相容諸如Elgato Game Capture 4K60 Pro Mk II HEVC等硬體設備，藉此提高直播過程中的影像畫質與穩定表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播Twitch動畫

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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