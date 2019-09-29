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Canon推出鎖定女性用戶需求的入門款無反相機EOS M200

2019-09-29 11:43楊又肇

Canon稍早宣布更新輕量入門機種EOS M200，其中具備可180度上掀螢幕，以及可拆換鏡頭設計。

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相比先前推出機種，此次推出的無反機種EOS M200，將鎖定希望相機更輕盈，同時也能便於拍攝的女性使用需求，整體重量僅有262公克，即便隨身攜帶也不會有明顯重量負擔。

硬體規格方面，EOS M200採用2410萬畫素APS-C片幅CMOS感光元件，搭配DIGIC 8影像處理器，另外也能透過3吋、可180度上掀觸控螢幕進行取景，原廠搭配Kit鏡頭為EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM，以及額外提供EF-M 22mm f/2 STM定焦鏡頭的套裝組合。

而在拍攝功能方面，除了同樣搭載雙像素自動對焦技術，更加入眼睛偵測對交工能，而配合可自拍使用的可上掀觸控螢幕，機身更加入快速啟用具備美肌效果的自拍模式，以及短片錄影的快速按鍵設計，另外更可記錄直向影片，方便上傳到各類社群媒體分享。

同時，在所有拍攝功能均提供簡單易懂的圖像說明介面，方便使用者能更容易上手，甚至更針對需要極度安靜的環境提供靜音快門操作功能。

EOS M200預計會在今年10月推出，分別推出石墨黑與銀色，台灣預期後續也會引進銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

自拍社群媒體

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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