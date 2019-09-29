簡單玩／具備最快操作反應速度 同時更加輕盈的Razer Viper電競滑鼠

上個月對外揭曉，搭配觸發時間更短的光觸發機械軸、標榜更加輕盈重量設計的Razer Viper電競滑鼠，目前已經在台灣市場開放銷售，建議售價為新台幣2790元，而mashdigi網站也實際取得此款滑鼠做簡單測試體驗。

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就整體僅有69公克的重量設計來看，Viper整體重量比較像是早期推出的左右對稱滑鼠Abyssus (地獄狂蛇)，但整體握感則與較傾向後來推出的Lancehead，但滑鼠本身僅採用有線形式使用設計，並非像Lancehead可額外以無線連接形式使用。

而Viper整體均以黑色色調呈現，左右兩側主要按鍵與滑鼠拱背部分均以霧面塑膠材質呈現，避免手汗影響操作，左右兩側除了各配置兩組自定義輔助按鍵，更採用橡膠材質加強抓握時的止滑效果，讓電競選手或玩家在激烈操作過程，依然可以穩穩握牢滑鼠。

至於左右主按鍵的微動開關，均以Razer自製光觸發機械軸設計，強調可在0.2毫秒內完成壓按操作反應，相比傳統機械軸反應時間快上3倍，除了強調不會有誤觸問題，更標榜使用耐用度可達7000萬次點按操作，比起一般強調耐用的機械軸設計約多出2000萬次耐用次數。

另外，定位系統依然採用Razer自有5G光學定位元件，精準度可達16000 DPI，以及高達99.4%的精確度，另外滑鼠底部滑件也針對操作使用需求客製化，將可符合使用者透過滑鼠快速操作橫移、定點左右轉動等使用模式，藉此讓使用者能有更快操作效率，並且維持高度穩定。

連接線部分同樣採用編織線材，可避免操作過程發生纏繞，同時連接線長度也足夠一般操作使用。滑鼠本身則支援Razer Chroma多彩背光技術，但背光部位僅包含拱背上的Razer標誌，同時也能透過Razer Synapse 3客製化按鍵操作細節。

Viper滑鼠採左右對稱設計，因此可分別讓右撇子或左撇子使用 分享 facebook

實際持握[ 分享 facebook

滑鼠表面採用霧面塑膠材質，避免手汗影響操作 分享 facebook

拱背部分同樣以霧面塑膠材質呈現，而連接電腦通電之後，將可呈現Razer背光標誌 分享 facebook

左右兩側各配置兩組可自定義的輔助按鍵，更披上橡膠材質蒙皮，讓使用者抓握操作能更穩定 分享 facebook

兩側均配置兩組可自定義的輔助按鍵設計 分享 facebook

連接線採用編織不材質，並且保留一定使用長度 分享 facebook

底部採用Razer自製5G光學定位元件，精準度可達16000 DPI，以及高達99.4%的精確度，同時底部滑件設計也有利於滑鼠快速操作 分享 facebook

與先前推出的Lancehead比較 分享 facebook

與先前推出的Lancehead比較 分享 facebook

與先前推出的Lancehead比較重量 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》